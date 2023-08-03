90 гектаров сухой травы горит в Западно-Казахстанской области

В Сырымском районе Западно-Казахстанской области тушат два участка возгорания, сообщает Zakon.kz.

В 17:42 2 августа в департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области поступило сообщение, что в Жетыкольском сельском округе Сырымского района на открытой территории горит сухая трава.

"Сухая трава горит на двух участках: Даулетбай, площадь возгорания составляет 42 га и Аккудук, площадь возгорания – 38 га", – сказано в сообщении от пресс-службы ДЧС региона.

На месте пожара с огнем борются 14 человек личного состава, две единицы техники и 16 человек добровольного пожарного формирования.

Ранее стало известно, что в Баянаульском районе Павлодарской области в степи произошло загорание сухой травы на двух очагах по 45 га каждый с последующим переходом огня на сухую траву на территории РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк".