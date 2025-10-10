24 миллиона тенге потеряла акмолинка на "инвестициях"

Жительница Акмолинской области всего за четыре месяца лишилась 24 млн тенге на инвестиционных платформах, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что акмолинка об инвестиционной платформе Growell узнала в соцсетях. После регистрации на платформе с нею связался менеджер компании и сообщил, что для активации ее рабочего кабинета необходимо внести один миллион тенге. В последующем мошенники всячески заманивали потерпевшую обещаниями получить выгодные дивиденды, на что она соглашалась и переводила крупные суммы денег.

"Заинтересованная быстрым обогащением потерпевшая отдала мошенникам более 19 млн тенге, вырученные с продажи квартиры, переводила заработную плату, деньги от продажи скота и другие средства. А когда она выразила желание обналичить свой счет, злоумышленники предложили ей осуществить несколько транзакций. В результате все денежные средства были переведены на счета третьих лиц". Пресс-служба ДП Акмолинской области

По словам полицейских, в это же время на связь с женщиной вышли менеджеры уже другой инвестиционной платформы и предложили свой метод быстрого обогащения. Несмотря на то, что она отказалась, злоумышленники успели оформить на ее имя кредит в размере 5 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Несколько жителей Акмолинской области стали жертвами мошенников за короткое время.