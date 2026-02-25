#Референдум-2026
Общество

Свыше 10 миллионов тенге потеряла пенсионерка, желая заработать на инвестициях

Свыше 10 миллионов тенге потеряла акмолинская пенсионерка, желая заработать на фейковой бирже, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2026 17:47 Фото: pixabay
В Акмолинской области более 10 млн тенге лишилась пенсионерка на фиктивной бирже по продаже криптовалюты, сообщает Zakon.kz.

Полицейские региона 25 февраля 2025 года поделились, что очередной жертвой крупного интернет-мошенничества стала пенсионерка из Бурабайского района. По словам потерпевшей, в ноябре прошлого года двое неизвестных мужчин пришли к ней на работу под видом покупателей и убедили ее заработать на бирже, обещая доход от торговли. Заинтересовавшись предложением, женщина прошла по ссылке, зарегистрировалась и вложила первую сумму в размере 50 тыс. тенге.

Далее "финансовые консультанты" фейковой биржи на протяжении трех месяцев вынуждали акмолинку вкладывать деньги под предлогом участия в сделках по продаже нефти, золота, "суперсделки Tesla" и других финансовых операций.

"Все это время мошенники демонстрировали скриншоты якобы со счета потерпевшей, на котором находились дивиденды. Чтобы постоянно пополнять счет пенсионерка оформляла кредиты, сдавала золото в ломбард, убедила дочь оформить два кредита и занимала денежные средства у знакомых". ДП Акмолинской области

В общей сложности женщина отдала мошенникам 10 103 000 тенге. Эти деньги 12 транзакциями ушли на счета третьих лиц и далее – организаторам мошеннической схемы.

В настоящее время по факту мошенничества расследуется уголовное дело.

Полицейские убедительно просят казахстанцев не доверять предложениям быстрого заработка на инвестиционных платформах.

В другом случае мошенники удаленно оформили на казахстанку кредит на 5 млн тенге с ее же телефона.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
