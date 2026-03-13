Родные девочки, которую мать якобы утопила в Семее, просят возобновить ее поиски

Родственники пропавшей девять лет назад в Семее полуторагодовалой девочки требуют возобновить поиски, не веря в версию матери об утоплении ребенка в Иртыше. Близкие убеждены, что девочка жива, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал КТК 13 марта 2026 года, девять лет назад Семей был шокирован жутким происшествием. 24-летняя женщина призналась, что утопила дочку в Иртыше недалеко от дома. После этого якобы хотела утопиться сама, но передумала. Отец ребенка рассказал, что в ту ночь они с женой действительно поссорились.

Узнав о случившемся, мужчина тут же бросился в реку. Но едва не утонул сам. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемая находилась под подпиской. Но никого в итоге не наказали. Ребенка не нашли ни полиция, ни спасатели. Отец не выдержал горя и скончался.

На днях родные девочки снова обратились в полицию, чтобы ознакомиться с материалами дела. Подробностей правоохранители пока не сообщают. Вновь изучают события девятилетней давности.

"Она говорит, что утопила ребенка. Мы в это не верим. Мы думаем, она, может, продала, кому-то отдала, думаем, может быть. Вообще-то дело передали в архив – сколько лет прошло. Вот мой брат уже умер – пять лет. Хотим, чтобы нашу Айшу нашли, помогли нам", – говорит тетя девочки Зарина Серикбосинова.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области утонули двое детей.