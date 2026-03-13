#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Происшествия

Родные девочки, которую мать якобы утопила в Семее, просят возобновить ее поиски

Родные девочки, которую мать якобы утопила в Семее, просят возобновить поиски, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 22:43 Фото: freepik
Родственники пропавшей девять лет назад в Семее полуторагодовалой девочки требуют возобновить поиски, не веря в версию матери об утоплении ребенка в Иртыше. Близкие убеждены, что девочка жива, передает Zakon.kz.

Как пишет телеканал КТК 13 марта 2026 года, девять лет назад Семей был шокирован жутким происшествием. 24-летняя женщина призналась, что утопила дочку в Иртыше недалеко от дома. После этого якобы хотела утопиться сама, но передумала. Отец ребенка рассказал, что в ту ночь они с женой действительно поссорились.

Узнав о случившемся, мужчина тут же бросился в реку. Но едва не утонул сам. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемая находилась под подпиской. Но никого в итоге не наказали. Ребенка не нашли ни полиция, ни спасатели. Отец не выдержал горя и скончался.

На днях родные девочки снова обратились в полицию, чтобы ознакомиться с материалами дела. Подробностей правоохранители пока не сообщают. Вновь изучают события девятилетней давности.

"Она говорит, что утопила ребенка. Мы в это не верим. Мы думаем, она, может, продала, кому-то отдала, думаем, может быть. Вообще-то дело передали в архив – сколько лет прошло. Вот мой брат уже умер – пять лет. Хотим, чтобы нашу Айшу нашли, помогли нам", – говорит тетя девочки Зарина Серикбосинова.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области утонули двое детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: