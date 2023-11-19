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Пропажа 7-летней девочки в Экибастузе: в поисках участвуют 320 человек

люди Фото: МЧС РК
Пропавшую вечером 17 ноября девочку все еще не нашли. В ее поисках участвуют сотни людей и десятки единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Поиски пропавшей ведутся силами спасателей, кинологов, полиции, МИО и волонтеров. На месте организован оперативный штаб.

Всего в поисках участвуют более 320 человек, 72 единицы техники.

Заявление о пропаже девочки поступило в полицию города Экибастуза 17 ноября в 21:15.

Милана Давыдова, 2015 г.р., учащаяся 3 класса школы села Бескауга Кояндинского сельского округа. Рост – 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: черная куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета.

Милана Давыдова

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Также сообщалось, что в поисках участвует вертолет. Однако сегодня в связи с погодными условиями авиаборт не задействован.

В период с 18 по 19 ноября в связи с ухудшением погодных условий в Павлодарской области было отключение электроэнергии в 100 населенных пунктах. По данным Департамента по ЧС региона, в настоящее время только в 60 из них восстановлена электроэнергия, 40 остаются без доступа к свету.

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