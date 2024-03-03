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Поиски пропавшего 10 лет назад малайзийского Боинга могут возобновить

Рейс 370 Malaysia Airlines ( MH370 / MAS370 ), фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 17:39 Фото: wikipedia
Правительство Малайзии заявило в воскресенье, что может возобновить поиски пропавшего рейса MH370 Malaysia Airlines после того, как американская технологическая фирма предложила провести новый поиск в южной части Индийского океана, сообщает Zakon.kz.

Министр транспорта Энтони Лок заявил, что базирующаяся в Техасе компания Ocean Infinity предложила еще один принцип "нет находки — нет платы" для исследования морского дна, начиная с места, где она впервые проводила поиск в 2018 году, пишет Associated Press.

Он сказал, что пригласил представителей компании на встречу, чтобы оценить новые научные доказательства того, что они могут найти место последнего пристанища самолета.

По его словам, если доказательства заслуживают доверия, он будет добиваться одобрения кабинета министров на подписание нового контракта с Ocean Infinity на возобновление поисков.

Самолет Boeing 777, на борту которого находились 239 человек, в основном граждан Китая, из столицы Малайзии Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров вскоре после взлета 8 марта 2014 года. Спутниковые данные показали, что самолет отклонился от траектории полета и, как полагают, потерпел крушение в южной части Индийского океана.

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