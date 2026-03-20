Происшествия

Два месяца борьбы: еще один подросток умер после пожара в Иртышске

Два месяца борьбы: третий из четырех несовершеннолетних братьев скончался из-за пожара в Иртышске
Два месяца назад в Иртышске в результате пожара пострадали четверо несовершеннолетних братьев из одной семьи. Двое из них погибли сразу после происшествия. Спустя два месяца скончался и 11-летний мальчик, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что трагедия в Иртышске произошла 15 января. В горящем доме находились четверо братьев. Один из них, подросток, смог выбраться самостоятельно, троих спасли пожарные. Двое скончались в районной больнице. Еще один, 11-летний мальчик, получил тяжелые ожоги тела и дыхательных путей.

"Двоих выживших братьев медавиация доставила в павлодарскую детскую областную больницу. Мальчика 2015 года рождения в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.11-летний мальчик получил ожоги 46% тела и дыхательных путей".Управление здравоохранения Павлодарской области

По информации медиков, состояние 11-летнего пациента не улучшалось и все два месяца он провел в реанимации.

"Состояние ребенка постепенно ухудшалось. Развились выраженные токсические осложнения и синдром полиорганной недостаточности. К сожалению, он скончался вследствие ожоговой болезни 20 марта, несмотря на все усилия врачей". Управление здравоохранения Павлодарской области

В каком состоянии находится 14-летний пострадавший – не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожар в Павлодарской области унес жизни двух детей.

Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
