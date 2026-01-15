Пожар в Павлодарской области унес жизни двух детей
К моменту прибытия дом был полностью охвачен огнем: горели мебель, домашние вещи и кровля, наблюдалось сильное задымление.
Несмотря на сложные условия, спасатели сразу начали поиски пострадавших.
В результате трое несовершеннолетних были спасены и переданы бригаде скорой медицинской помощи.
Как уточнили в пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), один ребенок был спасен еще до приезда пожарных.
"К сожалению, двое детей скончались в больнице".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.
ДЧС в очередной раз призывает и напоминает жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:
- не оставлять детей без присмотра;
- следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов;
- установить автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупредят об опасности и могут спасти жизнь.
Материал по теме
Мы также рассказывали, что в селе Майбалык района имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области вечером 11 января 2026 года в частном жилом доме произошел пожар, в котором погибли отец и сын.