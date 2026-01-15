Пожар в Павлодарской области унес жизни двух детей

Сегодня, 15 января 2026 года, в 08:33 на пульт службы "101" ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Иртышск. Спасатели прибыли к месту происшествия всего за 3 минуты, сообщает Zakon.kz.

К моменту прибытия дом был полностью охвачен огнем: горели мебель, домашние вещи и кровля, наблюдалось сильное задымление.

Несмотря на сложные условия, спасатели сразу начали поиски пострадавших.

В результате трое несовершеннолетних были спасены и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Как уточнили в пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), один ребенок был спасен еще до приезда пожарных.

"К сожалению, двое детей скончались в больнице". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты.

ДЧС в очередной раз призывает и напоминает жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности:

не оставлять детей без присмотра;

следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов;

установить автономные пожарные извещатели, которые своевременно предупредят об опасности и могут спасти жизнь.

Мы также рассказывали, что в селе Майбалык района имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области вечером 11 января 2026 года в частном жилом доме произошел пожар, в котором погибли отец и сын.