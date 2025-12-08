После пожара в Астане погиб ребенок

7 декабря 11-летний ребенок скончался после пожара в многоэтажном доме в Астане, сообщает Zakon.kz.

Огонь вспыхнул 6 декабря, когда на первом этаже в подсобном помещении 5-этажного жилого дома по ул. Абылай хана произошло возгорание. Затем сильное задымление быстро распространилось с первого по пятый этаж.

По данным городского управления общественного здравоохранения, в больницы были доставлены шесть пострадавших. Среди них – один взрослый и пятеро детей. Всем им предварительно поставлен диагноз "тяжелое отравление угарным газом". Пострадавшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

"Ребенок 2014 года рождения, поступивший в крайне тяжелом состоянии, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, умер", – сообщили медики.

