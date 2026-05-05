Происшествия

Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: есть погибшие

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Стало известно, что в результате взрыва на заводе в Усть-Каменогорске погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в "Казцинке".

"Сегодня утром на территории Усть-Каменогорской металлургической площадки произошла нештатная ситуация. По предварительной информации, в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкций. В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Создана специальная комиссия для проведения проверки. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.

"Компания выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, включая материальную и психологическую", – отметили в компании.

Параллельно проводится оценка воздействия происшествия на окружающую среду.

"По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм и без выделения опасных загрязняющих веществ", – уточнили в "Казцинке".

Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. По состоянию на 10:42 пожар полностью ликвидировали.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
