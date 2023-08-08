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Житель Усть-Каменогорска угрожал полиции взрывом

Житель Усть-Каменогорска угрожал полиции взрывом Фото: Zakon.kz
Устроить взрыв в дачном массиве близ Усть-Каменогорска обещал 50-летний мужчина, позвонив в полицию города, сообщает Zakon.kz.

Звонок на "102" поступил от жителя Усть-Каменогорска с сообщением о заложенном взрывном устройстве в одном из дачных массивов близ города. На вызов выехали полицейские, передает YK-news.

"Проверка показала, что вызов оказался ложным. Наши коллеги оперативно вычислили и задержали звонившего. Им оказался 50-летний житель областного центра, который на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения". Пресс-служба ДП Восточно-Казахстанской области

В отношении нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 438 КоАП, "Заведомо ложный вызов противопожарной службы, полиции, скорой помощи, аварийных служб". Мужчине грозит штраф.

Ранее стало известно, что 7 августа 2023 года в Усть-Каменогорске жители многоэтажки выпрыгивали из окон. К счастью, никто не пострадал, так как это были учения.

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Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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