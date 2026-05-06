Три человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане

5 мая в Восточно-Казахстанской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz уточнило, что страшная авария произошла в поселке Первомайском Шемонаихинского района. Участником ДТП стал автомобиль ВАЗ 21100.

"По предварительным данным, водитель легковушки, не справившись с управлением, врезался в дерево. Водитель и два пассажира скончались на месте происшествия", – отметили в Департаменте полиции ВКО.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Начато досудебное расследование.

24 апреля на 1139 км автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск – граница Российской Федерации", вблизи села Березовка Глубоковского района столкнулись автомобили Mazda и JAC. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mazda скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля JAC госпитализирован.