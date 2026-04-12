Угон привел к трагедии: два человека погибли в ДТП в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, в котором погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, 10 апреля 2026 года 35-летний мужчина угнал автомобиль Honda Inspire и ехал по улице Малдыбаева со стороны Аблакетки в направлении города. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes, который двигался навстречу.

В результате аварии водители обоих автомобилей скончались на месте. Пассажира Mercedes с различными травмами доставили в больницу.

Сейчас следователи проводят необходимые действия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полиция призвала водителей строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а также требования безопасности.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе Актобе – Жайсан.