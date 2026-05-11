Автомобиль переехал женщину в Кокшетау: вскрылись новые шокирующие детали дела

Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Кокшетау, в котором погибла мать-одиночка. Детали происшествия сообщили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия возбуждено два уголовных дела.

В отношении женщины, управлявшей транспортом, проводится досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть человека.

В ходе разбирательства установлено, что женщина не имеет права управления транспортным средством и не проходила соответствующее обучение.

"В отношении ее супруга, владельца автомашины, возбуждено уголовное дело за допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления, что предусматривает также наказание вплоть до лишения свободы", – рассказали 11 мая 2026 года в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное расследование дорожно-транспортного происшествия.

Специализированным следственным судом города Кокшетау в отношении подозреваемой санкционирована мера пресечения в виде "домашнего ареста".

"Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции", – добавили правоохранители.

Смертельное ДТП произошло во дворе жилого дома в Кокшетау 9 мая 2026 года. Трагедия попала на видео. На кадрах видно, как автомобиль при въезде на парковку сначала наезжает на бордюр, после чего сбивает женщину и переезжает ее.