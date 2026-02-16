#Референдум-2026
#Казахмыс
Происшествия

Тела людей нашли в Павлодарской области: раскрыты шокирующие детали

Фото: unsplash
Стали известны подробности трагедии в Баянаульском районе Павлодарской области, где были обнаружены тела двух человек, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Алматы ТВ" 16 февраля 2026 года, по предварительным данным, один из них находился в помещении около двух лет, второй – несколько месяцев. Следствие рассматривает версию, что погибшие были близкими родственниками хозяйки дома – ее супругом и дочерью.

Родная сестра женщины, живущая по соседству, не знала о происходящем. Соседи предполагают, что владелица могла скрывать смерть родственников, чтобы продолжать получать пенсию супруга и пособия на дочь.

"Нормальная семья, хорошо общались, друг к другу в гости ходили. В последнее время вообще никого не впускает. "Вашего мужа давно не видать – дядю Сашу" говорим. Ничего не отвечает. В последнее время ее вообще не узнать", – рассказал сосед Омиртай Шарипжанов.

Как выяснилось, тревогу забили медики, заметив отсутствие одного из пациентов на приеме в течение длительного времени.

В доме все это время находилась шестилетняя внучка погибшей. Девочку на три дня поместили в Майкаинскую больницу для обследования. Ее психоэмоциональное состояние оценивается как стабильное.

"С ней работают детский психолог и узкие специалисты. В дальнейшем с соблюдением всех процедур девочка будет помещена в Центр поддержки детей города Экибастуза", – отметила детский омбудсмен Сауле Шакенева.

Информация о трагедии распространилась в социальных сетях 14 февраля 2026 года. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте обнаружили тела трех человек в квартире жилого дома.

Канат Болысбек
