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Происшествия

Прямой эфир в TikTok закончился арестом для жительницы Семея

Прямой эфир в TikTok закончился арестом для жительницы Семея, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 00:03 Фото: magnific.com
Жительницу Семея арестовали после скандального прямого эфира в TikTok. Внимание полицейских привлекло ее поведение во время стрима, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, девушка материлась, демонстрировала непристойный контент и заявляла, что употребляет наркотики.

Как рассказали в МВД РК, установить личность стримерши труда тоже не составило. Ее нашли и отправили подумать над своим поведением в изолятор.

"Нарушительницей оказалась 26-летняя уроженка Туркестанской области, Коканова Азиза, временно проживающая в Семее. По итогам медосвидетельствования установлено, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда за мелкое хулиганство она арестована на 10 суток". Замначальника Затонского отдела полиции УП г. Семея Маргулан Совет

Ранее сообщалось, что 22-летнего казахстанца арестовали из-за ролика в TikTok и Instagram.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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