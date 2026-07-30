Прямой эфир в TikTok закончился арестом для жительницы Семея

Жительницу Семея арестовали после скандального прямого эфира в TikTok. Внимание полицейских привлекло ее поведение во время стрима, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, девушка материлась, демонстрировала непристойный контент и заявляла, что употребляет наркотики.

Как рассказали в МВД РК, установить личность стримерши труда тоже не составило. Ее нашли и отправили подумать над своим поведением в изолятор.

"Нарушительницей оказалась 26-летняя уроженка Туркестанской области, Коканова Азиза, временно проживающая в Семее. По итогам медосвидетельствования установлено, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Решением суда за мелкое хулиганство она арестована на 10 суток". Замначальника Затонского отдела полиции УП г. Семея Маргулан Совет

Ранее сообщалось, что 22-летнего казахстанца арестовали из-за ролика в TikTok и Instagram.