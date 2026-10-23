Казахстанка "краснела" перед полицейскими из-за скандального поступка дочери
Фото: Zakon.kz
Жительницу Атырау привлекли к административной ответственности после того, как ее несовершеннолетняя дочь устроила трансляцию с нецензурной бранью в соцсети TikTok, сообщает Zakon.kz.
Об этом 23 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. Инцидент произошел 14 октября во время прямого эфира.
Школьница активно употребляла матерные выражения, что привлекло внимание пользователей и правоохранительных органов.
"По данному факту законного представителя несовершеннолетней привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.
За нецензурные высказывания дочери отвечать пришлось матери.
Ранее мы разбирались, почему соцсети снова и снова показывают нам негативный контент и как это влияет на наше восприятие реальности.
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