Негатив в социальных сетях: задумываемся ли мы о том, что читаем

Для многих из нас день начинается с социальных сетей. Утром мы берем смартфон и первым делом просматриваем Instagram, Threads, TikTok или другие платформы. И встает важный вопрос: обращаем ли мы внимание на то, какую информацию потребляем в течение дня? Ответ на него искал Zakon.kz.

Почему негатив попадает в ленту

Социальные сети давно не показывают все публикации в хронологическом порядке. Лента формируется индивидуально: алгоритмы учитывают, на каких постах мы задерживаемся, что дочитываем и досматриваем до конца, чему ставим лайки, какие комментарии открываем и с каким контентом взаимодействуем чаще.

Для алгоритма прежде всего важна вовлеченность. А конфликты, споры и истории о несправедливости зачастую вызывают у людей более сильную реакцию.

Как это проявляется в Threads

Threads стал заметной платформой и в Казахстане. По данным DataReportal, ее казахстанская аудитория достигла 1,85 млн пользователей. Здесь ищут работу, продают товары, знакомятся, делятся личными историями и обсуждают общественные проблемы – от трудовых конфликтов до языковых и религиозных вопросов. Некоторые публикации набирают сотни тысяч просмотров.

У такой открытости есть свои плюсы: общественный резонанс порой помогает привлечь внимание компании, работодателя или госоргана к реальной проблеме. Однако важно, считают эксперты, чтобы информационная среда не превращалась в бесконечный поток конфликтов, жалоб и обвинений.

Отражает ли лента реальную жизнь?

Если каждый день читать о конфликтах, мошенничестве и несправедливости, может возникнуть ощущение, что именно так устроен окружающий мир. Но лента соцсети не отражает реальность во всей ее полноте.

Специалисты рекомендуют учитывать активность ботов и анонимных аккаунтов. В Threads они могут включаться в обсуждение чувствительных тем, провоцируя новые споры. К дискуссии подключаются реальные пользователи, и она быстро набирает охват.

Однако масштаб спора в соцсети не всегда говорит о таких же настроениях в обществе. Поэтому даже самые громкие дискуссии в Threads не стоит воспринимать как мнение большинства.

Как негатив влияет на наше состояние

Нельзя утверждать, что каждый активный пользователь соцсетей обязательно столкнется с психологическими проблемами. Все воспринимают информацию по-разному. Однако исследования указывают на связь чрезмерного и проблемного использования социальных сетей с повышенной тревожностью, стрессом и страхом пропустить что-то важное.

Особенно показательная ситуация – когда человек заходит в соцсеть, чтобы отвлечься и отдохнуть, а выходит из нее, эмоционально "забрав" с собой чужие конфликты, тревоги и агрессию.

Постоянный поток негатива может приводить и к эмоциональной усталости. Со временем очередной скандал, обвинение или "шокирующая" новость перестают вызывать прежнюю реакцию. Некоторые пользователи начинают реже что-либо публиковать или сокращают время в соцсетях: бесконечные споры, агрессия незнакомых людей и необходимость кому-то что-то доказывать попросту утомляют.

Информационный рацион тоже имеет значение

Мы привыкли следить за тем, что едим, и понимать, какими продуктами не стоит злоупотреблять. Но гораздо реже задумываемся об информации, которую ежедневно потребляем по несколько часов. Между тем она тоже стала частью нашего повседневного "рациона".

Это не означает, что нужно отказываться от социальных сетей. Важнее научиться осознанно относиться к своей ленте: обращать внимание не только на то, сколько времени мы проводим онлайн, но и на то, что именно читаем и как чувствуем себя после этого.

И главное – не воспринимать ленту как точное отражение реальной жизни. Громкий спор, сотни негативных комментариев или десятки конфликтных публикаций еще не означают, что так думает или живет все общество.

Поэтому, взяв в руки телефон, иногда стоит спросить себя не только: "Сколько времени я сегодня провел в социальных сетях?", но и: "Что я сегодня там прочитал и как это на меня повлияло?".