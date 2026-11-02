Прямой эфир в TikTok обошелся в 86 тысяч тенге жительнице Семея

Прямой эфир в TikTok обошелся жительнице Семея в 86 тыс. тенге. Во время онлайн-трансляции женщина нецензурно выражалась в присутствии собственных детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По их данным, прямой эфир с аудиторией порядка 640 зрителей обернулся для 34-летней жительницы Семея административным разбирательством.

"По решению суда ей назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге. – Прим. ред.) за мелкое хулиганство. Слова, звучащие в прямом эфире, слышат не только подписчики, но и находящиеся рядом дети. Именно у взрослых они учатся общению, отношению к людям и допустимым нормам поведения", – отметили в Департаменте полиции области Абай.

Стражи порядка призвали граждан соблюдать культуру общения и помнить об ответственности за свои действия в социальных сетях.

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