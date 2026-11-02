#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.87
508.33
5.65
Происшествия

Прямой эфир в TikTok обошелся в 86 тысяч тенге жительнице Семея

Социальные сети, полиция, нарушения, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 18:38 Фото: pexels
Прямой эфир в TikTok обошелся жительнице Семея в 86 тыс. тенге. Во время онлайн-трансляции женщина нецензурно выражалась в присутствии собственных детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По их данным, прямой эфир с аудиторией порядка 640 зрителей обернулся для 34-летней жительницы Семея административным разбирательством.

"По решению суда ей назначен штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге. – Прим. ред.) за мелкое хулиганство. Слова, звучащие в прямом эфире, слышат не только подписчики, но и находящиеся рядом дети. Именно у взрослых они учатся общению, отношению к людям и допустимым нормам поведения", – отметили в Департаменте полиции области Абай.

Стражи порядка призвали граждан соблюдать культуру общения и помнить об ответственности за свои действия в социальных сетях.

Между тем на территории частного дома в Алматы полицейские обнаружили целую коллекцию запрещенных растений и высушенного сырья. Подробности – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
Телефон, свет
00:03, 31 июля 2026
Прямой эфир в TikTok закончился арестом для жительницы Семея
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система
17:04, 19 сентября 2026
Мат в прямом эфире TikTok обернулся штрафом для жительницы Кызылорды
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
09:51, 23 сентября 2026
"Массаж для снятия стресса": казахстанку наказали после прямого эфира в TikTok
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: пресс-служба КТФ
19:05, Сегодня
Сборная Казахстана проиграла Франции в стартовой встрече юниорского Кубка Дэвиса
Сотрудник казахстанской федерации бокса Мырза Еркенбек
19:00, Сегодня
Критиковавший Сарсекбаева Мырза Еркенбек получил высокий пост в федерации бокса Казахстана
Фото: Akorda.kz
18:36, Сегодня
Зарплата каждого третьего тренера в Казахстане выросла на 30% с начала года
Фото: ФК &quot;Зенит&quot;
18:17, Сегодня
В агентстве Алипа отреагировали на информацию об интересе "Галатасарая" к защитнику
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: