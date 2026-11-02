Плантация и сотни тысяч тенге: что обнаружили полицейские, нагрянув в дом к алматинцу

На территории частного дома в Алматы полицейские обнаружили целую коллекцию запрещенных растений и высушенного сырья, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 2 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, оперативники Управления по противодействию наркопреступности вышли на 43-летнего мужчину в Наурызбайском районе. Во время обыска в его доме обнаружили 13 кустов конопли и коробку с высушенным растительным веществом.

"Экспертиза подтвердила: общая масса изъятых наркотических средств составила 10 килограммов. Кроме того, полицейские изъяли денежные средства", – сообщили в ДП.

Судя по кадрам оперативной съемки, изъято не менее 500 тыс. тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Обстоятельства незаконного культивирования наркосодержащих растений устанавливаются в рамках уголовного дела.

Сегодня, 2 ноября, в Министерстве внутренних дел рассказали о задержании мужчины в Алматы, который организовал мининарколабораторию по производству синтетических наркотиков в квартире.