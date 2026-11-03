Chevrolet с курьерами протаранил два авто и перевернулся: подробности жесткого ДТП в Алматы
Авария произошла в ночь на 3 ноября 2026 года на улице Жарокова, не доезжая улицы Карасай батыра. По предварительным данным Chevrolet Cobalt двигался в северном направлении, когда резко вырулил на встречную полосу, пересек ее и врезался в припаркованные машины.
Первым под удар попал BYD Yangwang, от столкновения Chevrolet отбросило на стоявший следом Changan CS55.
После этого Chevrolet опрокинулся на крышу.
По словам очевидцев, рядом с перевернувшимся автомобилем находились около шести молодых людей, предположительно водитель и пассажиры Chevrolet Cobalt. Они рассказали владельцу BYD, что работают курьерами. Свидетели сообщили о том, что на месте аварии была разбросана упакованная еда.
Прибывшие на место полицейские установили владельцев поврежденных автомобилей. Между ними и пассажирами Chevrolet Cobalt произошел конфликт.
Экипаж полиции доставил водителя Chevrolet Cobalt на медицинское освидетельствование из-за подозрения в возможном наркотическом опьянении.
По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Однако позже пассажиры Chevrolet Cobalt вызвали скорую помощь.
Владелец BYD, по словам очевидцев, был расстроен произошедшим: автомобиль был новым и приобретен в кредит.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В эту же ночь в Алматы произошла еще одна авария. На пересечении Талгарского тракта и улицы Аяз би не поделили дорогу два автомобиля Toyota Camry, один из которых в результате аварии перевернулся на крышу.