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Происшествия

Chevrolet с курьерами протаранил два авто и перевернулся: подробности жесткого ДТП в Алматы

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33 Фото: Zakon.kz
Автомобиль Chevrolet Cobalt перевернулся после необычного столкновения с припаркованными машинами, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла в ночь на 3 ноября 2026 года на улице Жарокова, не доезжая улицы Карасай батыра. По предварительным данным Chevrolet Cobalt двигался в северном направлении, когда резко вырулил на встречную полосу, пересек ее и врезался в припаркованные машины.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

Первым под удар попал BYD Yangwang, от столкновения Chevrolet отбросило на стоявший следом Changan CS55.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

После этого Chevrolet опрокинулся на крышу.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, рядом с перевернувшимся автомобилем находились около шести молодых людей, предположительно водитель и пассажиры Chevrolet Cobalt. Они рассказали владельцу BYD, что работают курьерами. Свидетели сообщили о том, что на месте аварии была разбросана упакованная еда.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место полицейские установили владельцев поврежденных автомобилей. Между ними и пассажирами Chevrolet Cobalt произошел конфликт.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

Экипаж полиции доставил водителя Chevrolet Cobalt на медицинское освидетельствование из-за подозрения в возможном наркотическом опьянении.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Однако позже пассажиры Chevrolet Cobalt вызвали скорую помощь.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

Владелец BYD, по словам очевидцев, был расстроен произошедшим: автомобиль был новым и приобретен в кредит.

Разбитый автомобиль, авария, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 07:33

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняются.

В эту же ночь в Алматы произошла еще одна авария. На пересечении Талгарского тракта и улицы Аяз би не поделили дорогу два автомобиля Toyota Camry, один из которых в результате аварии перевернулся на крышу.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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