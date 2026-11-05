Разборки супругов на дороге в Алматы закончились гибелью пешехода

5 ноября 2026 года на улице Ангарской в Алматы произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей – Changan X5 и Chery Arrizo. По предварительным данным, за рулем машин находились супруги. Между ними возник конфликт, который перерос в дорожную ссору, сообщает Zakon.kz.

В какой-то момент на крутом повороте автомобили столкнулись.

После удара Chery Arrizo вылетел с дороги на тротуар, где сначала снес деревянно-бетонный столб, а затем врезался в металлическую опору. От удара автомобиль отбросило в сторону.

В этот момент рядом со столбами проходил пешеход. Машина сбила мужчину, которого от сильного удара отбросило на несколько десятков метров в сторону реки.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пешехода.

30 октября 2026 года на улице Апорт, проходящей вдоль Алматинского зоопарка, произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Daewoo Damas. Тогда пострадали четыре человека.