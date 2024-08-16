ДТП в Алматы: один из водителей – несовершеннолетний

Утром 16 августа 2024 года в Алматы произошло столкновение двух машин. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Сумбиле и Диханкол. За рулем одного из автомобилей находился несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, утром по улице Сумбиле в северном направлении направлялся автомобиль Lexus RX 300.

Выезжая на перекресток с улицы Диханкол, на восток ехал автомобиль такси Kia Cerato.





Фото: Zakon.kz

Так как ДТП произошло ранним утром, вероятно, водитель последней машины уснул, либо проигнорировал знак "Уступи дорогу".

<br>

В результате оба автомобиля столкнулись на перекрестке. Водитель Lexus пытался уйти от столкновения, но тщетно. Машины вылетели за пределы дороги. Kia Cerato едва не столкнулся с забором частного дома.

Фото: Zakon.kz

Параллельно с этим Lexus развернуло на тротуаре.





Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель автомобиля Kia. Его госпитализировали. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Zakon.kz

Также в данный момент известно, что за рулем Lexus RX 300 находился несовершеннолетний 2006 года рождения. В силу возраста у него отсутствовали водительские права.





Фото: Zakon.kz

Ранее в ночь на 16 августа 2024 года в Алматы произошло ДТП на пересечении улиц Ясауи-Трудовая. Здесь столкнулись два автомобиля Hyundai Elantra и Lexus RX 300. В эпицентре происшествия в очередной раз оказался придорожный киоск тандырной самсы.