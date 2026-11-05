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Ругалась на весь TikTok: чем закончился прямой эфир для жительницы Астаны

Ругалась на весь TikTok: чем закончился прямой эфир для жительницы Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 20:31 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело о мелком хулиганстве после нецензурных высказываний во время прямого эфира в TikTok. Женщину признали виновной, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела, во время трансляции гражданка использовала нецензурную брань, выразив тем самым неуважение к окружающим и нарушив общественный порядок. В суде она признала вину и заявила о готовности оплатить штраф. Суд назначил нарушительнице штраф в размере 20 МРП.

Постановление вынесено 5 ноября 2026 года, однако пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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