Ругалась на весь TikTok: чем закончился прямой эфир для жительницы Астаны
Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело о мелком хулиганстве после нецензурных высказываний во время прямого эфира в TikTok. Женщину признали виновной, сообщает Zakon.kz.
По материалам дела, во время трансляции гражданка использовала нецензурную брань, выразив тем самым неуважение к окружающим и нарушив общественный порядок. В суде она признала вину и заявила о готовности оплатить штраф. Суд назначил нарушительнице штраф в размере 20 МРП.
Постановление вынесено 5 ноября 2026 года, однако пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях.
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