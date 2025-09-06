Жительницу Шымкента наказали за скандал на "Арбате"

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента рассмотрел дело о мелком хулиганстве в отношении местной жительницы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 4 сентября на аллее "Арбат". По данным суда, женщина пнула ногой стеклянную дверь бутика, после чего, зайдя внутрь, выбросила на улицу цветок и вела себя шумно, проявляя неуважение к окружающим. Такие действия нарушили общественный порядок и спокойствие граждан.

Вина нарушительницы была подтверждена ее объяснительной, протоколом и другими материалами дела. При вынесении решения суд учел наличие у женщины несовершеннолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

В результате суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство") и назначил штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей – 78 640 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.

