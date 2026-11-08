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Происшествия

Toyota сгорела дотла после столкновения с Niva: смертельное ДТП произошло под Атырау

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 19:15 Фото: Zakon.kz
В Атырауской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Toyota Sienna и Niva. В результате аварии водитель одного из автомобилей погиб на месте, а второй автомобиль полностью сгорел, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, ДТП произошло на 17-м километре автодороги областного значения Атырау – Индер.

Водитель автомобиля Niva от полученных травм скончался на месте происшествия, а вторая иномарка выгорела дотла.

Специалисты отмечают, что главными причинами трагедий на дорогах региона остаются превышение скорости, опасные выезды на встречную полосу и нарушения правил обгона, которые создают прямую угрозу жизни.

"Уважаемые водители! Проявляйте ответственность за каждое свое действие на дороге! Соблюдайте установленный скоростной режим и безопасную дистанцию. Будьте предельно внимательны при выезде на встречную полосу и совершении обгона. Строго соблюдайте правила дорожного движения!" – говорится в сообщении ДП.

Ранее в Костанае водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный Mercedes-Benz, который от удара задел еще одну машину, после чего скрылся с места ДТП. Момент столкновения попал на видео.

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Канат Болысбек
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