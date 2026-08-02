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Происшествия

Кроссовер вылетел в кювет и перевернулся: смертельное ДТП произошло в Костанайской области

ДТП, смертность, полиция, костанай, авто, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 00:16 Фото: ДП Костанайской области
В Костанайской области произошла смертельная авария – легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла утром 2 августа около 09:30 неподалеку от села Караменды Наурзумского района. По предварительной информации, водитель кроссовера JAC S3 Pro потерял контроль над управлением машиной.

На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. К сожалению, спасти одного из пассажиров не удалось – от полученных травм он скончался. Водитель и трое других пассажиров были срочно госпитализированы в ближайшую больницу.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию причин трагического происшествия.

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", – прокомментировал корреспонденту Zakon.kz заместитель начальника ДП Костанайской области Аманжол Байзаков.

В ведомстве в очередной раз обратились к автовладельцам с призывом быть предельно внимательными на трассах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области тройное ДТП унесло жизнь 47-летнего жителя Уральска Романа Бондаря, который в одиночку воспитывал четверых дочерей после недавней гибели жены.

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Канат Болысбек
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