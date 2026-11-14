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#Послание Токаева – 2026
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Происшествия

Эфир, который закончился арестом: что не понравилось полиции в TikTok

Эфир, который закончился арестом: что не понравилось полиции в TikTok, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2026 19:15 Фото: Zakon.kz
В Астане 18-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Нарушение выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, во время онлайн-трансляции юноша публично использовал нецензурные выражения, нарушая общественный порядок.

Суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство и назначил административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать общественный порядок и призвали граждан придерживаться принципа "Закон и Порядок".

Ранее сообщалось, что прямой эфир в TikTok обошелся в 86 тысяч тенге жительнице Семея.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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