Прямые эфиры обернулись штрафами для двух жителей Алматы

В Алматы двух жителей привлекли к ответственности за нецензурную брань во время прямых эфиров в социальных сетях. Нарушения выявили полицейские в ходе мониторинга интернет-пространства, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в TikTok. Во время трансляции 42-летняя женщина, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовала нецензурную лексику. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 20 МРП.

Во втором случае 44-летний мужчина оскорблял пользователей и нецензурно выражался во время прямого эфира. Суд оштрафовал его на 86 500 тенге и установил особые требования к поведению сроком на шесть месяцев.

В полиции напомнили, что публичные оскорбления и нецензурная брань в интернете могут повлечь административную ответственность.

Ранее в Антитеррористическом центре рассказали, какие действия в интернете могут подпадать под уголовные статьи и какое наказание за них предусмотрено.