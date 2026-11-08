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События

Прямые эфиры обернулись штрафами для двух жителей Алматы

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 14:15 Фото: pexels
В Алматы двух жителей привлекли к ответственности за нецензурную брань во время прямых эфиров в социальных сетях. Нарушения выявили полицейские в ходе мониторинга интернет-пространства, сообщает Zakon.kz.

Первый случай произошел в TikTok. Во время трансляции 42-летняя женщина, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовала нецензурную лексику. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 20 МРП.

Во втором случае 44-летний мужчина оскорблял пользователей и нецензурно выражался во время прямого эфира. Суд оштрафовал его на 86 500 тенге и установил особые требования к поведению сроком на шесть месяцев.

В полиции напомнили, что публичные оскорбления и нецензурная брань в интернете могут повлечь административную ответственность.

Ранее в Антитеррористическом центре рассказали, какие действия в интернете могут подпадать под уголовные статьи и какое наказание за них предусмотрено.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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