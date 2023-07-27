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Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы Фото: Zakon.kz
Казахский государственный цирк распахнул свои двери в рамках первого международного фестиваля циркового искусства Almaty circus festival. Перед зрителями со зрелищными номерами предстали таланты из 15 стран. Корреспондент Zakon.kz побывал на представлении.

Такого вы точно не видели. Казахский государственный цирк впервые в истории объединил 80 сильнейших артистов мира на одном манеже. В рамках фестиваля до 30 июля они представят 24 номера в разных жанрах. Их творчество оценивает международное жюри, которое в итоге наградит лучших.

"Глобальное мероприятие стало возможным благодаря поддержке акимата Алматы. Мы надеемся, эта традиция станет ежегодной и будет только расти. Сотни иностранцев увидят красоты города, для этого мы организуем специальные туры. У нас потрясающий цирк, красивый и значимый в истории мирового циркового искусства, который уже вдохновил гостей. Все участники выступают без страховки и рискуют своей жизнью, чтобы стать победителем фестиваля".Директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков
Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков уточнил, что отечественные артисты покажут два номера от Алматы, и по одному – от Астаны и Шымкента.

"В Казахстане три цирка, расположенные в Алматы, Астане и Шымкенте. Только в нашем городе работают 120 артистов. Не могу сказать, что их профессия престижная, потому что они получают мизерные зарплаты. Но они настоящие патриоты, которые, несмотря на все трудности, падения, травмы, продолжают заниматься любимым делом, а главное – радовать зрителей. Их труд высоко ценят за рубежом, казахстанцы востребованы в Европе, в частности, во Франции, Англии, Перу. Наши везде занимают призовые места".Директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков
Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Максат Жаиков уверен, несмотря на массовое развитие развлекательных центров, у цирка нет конкурентов.

"Когда в детские центры заходишь, отдаешь 5000 тенге, ребенок там играет полчаса. А в цирке за эти же деньги он получает удовольствие два часа. К тому же знакомится с высоким искусством, размышляет над представлениями, иногда даже мотивируется от увиденного".Директор Казахского государственного цирка Максат Жаиков
Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

И в правду, цирк бессмертен. Тому доказательство – полный зал зрителей, которые волнительно ожидали начало фестиваля. Открыли его представители из Узбекистана. Двое акробатов весь номер держали зал в напряжении. Они в воздухе проделывали фантастические трюки. Зрители даже замерли, когда парень схватился зубами за трос и поддерживал напарника, пока тот выступал.

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Но расслабиться помогли гости из Эфиопии. Заводной мальчишка и парень буквально влюбили в себя окружающих. Головокружительные трюки с подбрасыванием подарили зрителям отличное настроение.

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Следующим с мячом выступил воздушный гимнаст Антон Михеев. Он из Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Впервые приехал в Казахстан, хотя раньше не раз на гастролях сталкивался с нашими артистами. Молодой человек поделился, что намерен на некоторое время остаться в Алматы, потому что ему здесь очень понравилось.

"Цирк замечательный. Если сравнивать с манежами других крупных городов, то там, конечно, есть технологически лучше выполненные здания. Однако Алматинский цирк, несмотря на то, что старейший, выглядит круто и оснащен на высоком уровне. Здесь легко работается. А гостиница цирковая, можно кричать, что она прекрасная и на уровне европейских отелей. После фестиваля будет специальная программа для зрителей, и я надеюсь на ней задержаться и месяц выступать перед алматинской аудиторией".Воздушный гимнаст из России Антон Михеев
Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Антон Михеев добавил, что сегодня в основном в цирк люди ходят с детьми, но хотелось бы, чтобы в будущем он стал местом для свидания влюбленных.

"Мы стараемся использовать современные методы продвижения, чтобы это было органично и зрителям нравилось. В России цирк – это место, куда приходят с детьми. Мне как артисту, хотелось бы, чтобы сюда приходили, например, с девушкой на свидание или, как это делают взрослые вдвоем, ходили, как в театр. Лично мне в цирке этого недостает".Воздушный гимнаст из России Антон Михеев

А вот алматинские каскадеры конноакробатической группы "Номад" – настоящая сенсация. Наездницы ничем не уступают джигитам. Они совершенно легко управляют лошадью и верхом проделывают умопомрачительные трюки.

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

"Очень круто, здорово, мне понравилось. Наконец в Алматы есть фестиваль, куда съезжаются из разных стран, и наши зрители могут увидеть мировые номера. Наш город очень цирковой и посетители здесь всегда есть. Особенно девочки-джигиты были оригинальны, обычно эти трюки мужчины выполняют. За девочек у нас большая гордость. Там, кстати, дебютировала юная каскадерша, ей всего 11 лет", – поделился впечатлениями от увиденного известный казахстанский артист Мурат Мутурганов.
Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Рассмешили детишек и взрослых клоуны из Астаны. Комический дуэт показал номер с элементами жонглирования со стаканом воды.

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Также на манеж вышли артисты Шымкентского цирка. Его представитель Сергей Мустафин рассказал, что в Алматы приехали восемь сотрудников.

"Нашему цирку всего 12 лет, хотя я начинал выступления в студиях с 1985 года. Привезли номер подкидная доска – это один из самых сложных жанров в цирковом искусстве. Мы под фонограмму не работаем, это все адский труд, чтобы выпустить номер, ту же подкидную доску, у нас уходят годы. За это время иногда партнеры меняются. Например, за неделю до выезда один сотрудник сломал ногу на репетиции, пришлось искать ему замену. Поэтому для нас счастье – это мелочи, как быть в цирке, видеть лица зрителей, когда они тебе искренне улыбаются и хлопают".Артист Шымкентского цирка Сергей Мустафин
Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Зрители остались в восторге от увиденного. Бурными овациями они сопровождали каждого артиста. 

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Фестиваль продлится до 30 июля. После состоится гала-шоу, на котором наградят победителей. Но отчаиваться не надо: на этом представление не заканчивается, лучшие номера продолжат показывать с 5 до 27 августа.

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бесстрашные наездницы и акробаты: лучшие артисты цирка из 15 стран выступают в Алматы

Фото: Zakon.kz

Не будем раскрывать все секреты, лучше насладитесь живыми выступлениями. Яркие костюмы, головокружительные трюки и динамичные номера, несомненно, перенесут вас в волшебную атмосферу. 

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