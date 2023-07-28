Муралы Астаны: где их можно увидеть и какой посыл они несут

Правый и левый берег Астаны существенно отличаются друг от друга. Например, в старой части города много муралов – таким образом власти не только украшают столицу, но и несут в массы позитивный посыл. Ведь каждое изображение олицетворяет общечеловеческие ценности, сообщает Zakon.kz.

Мурал – это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения. Оно является частью уличного искусства.

В Астане таких изображений очень много именно в старой части города. И условно их можно даже разделить на два вида: изображение исторических личностей и изображение общечеловеческих ценностей.

Так, например, в доме по адресу Ташенова,10 нанесено изображение Бауыржана Момышулы – героя Великой Отечественной войны, народного батыра и гениального полководца.

Фото: Zakon.kz

Его нанесли в мае 2020 года. Арт-проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на фронтах которой сражалось более миллиона наших соотечественников.

В городе есть также муралы в честь знаменитой девушки-снайпера Алии Молдагуловой, выдающейся певицы Розы Баглановой, казахского поэта и писателя Сакена Сейфуллина и многих других.

Но особый трепет вызывают изображения детей, которые воплощают тот или иной философский смысл. Как, например, эта девочка, рисующая мелом на стене.

Фото: Zakon.kz

Или девочка, призывающая к миру во всем мире: мурал "Реасе" нанесен на торце здания по адресу улица Габита Мусрепова, 7. Эскиз мурала написала художница Магира Тлеубердина.

Фото: Zakon.kz

Есть в городе и муралы, которые отображают культуру и быть казахского народа. Например, это изображение нанесли на стены старых гаражей по ул. А. Кравцова. Там же сделали сквер. Теперь это любимое место отдыха жителей близлежащих домов. А раньше здесь была заброшенная автостоянка.

Фото: Zakon.kz

На фоне некоторых муралов можно даже фотографироваться, делая вид, что укрываешься от дождя.

Фото: Zakon.kz

Можно даже примерить на себе крылья ангела и получить неповторимый снимок в своей галерее.

Фото: Zakon.kz

Сейчас со всех трибун говорят о важности чтения. Один из последних муралов в Астане также посвящен этой теме. Изображение нанесено здесь не случайно – внизу расположена детская библиотека №4.

Фото: Zakon.kz

Гуляя по городу, можно также увидеть изображения, популяризирующие спорт.

Фото: Zakon.kz

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