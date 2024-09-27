Приглушил краски осени: снег в горах Алматы с высоты птичьего полета
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
В горах Алматы в ночь на 27 сентября выпал снег.
Фотокорреспондент Zakon.kz отправился в горы, чтобы запечатлеть белую пелену, покрывшую еще не опавшие, по-осеннему яркие листья деревьев, и показать нашему читателю.
Контраст белого на красном, ярко-оранжевом, желтом и зеленом завораживает.
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Вероятно, после этих кадров у кого-то уже появилось новогоднее настроение. А кто-то решил сходить в выходные в горы, чтобы воочию увидеть красоту природы алматинских гор в любую погоду.
Фото: Zakon.kz/Ян Благов
В Алматы 27 сентября переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха днем составит +12+14°. Завтра, 28 сентября, будет без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +15+17°.
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