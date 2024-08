"Голубую Луну" во всей красе показали из разных уголков Земли

19-го и ночью 20 августа 2024 года жители разных уголков планеты могли наблюдать редкое явление – сочетание суперлуния и "голубой Луны", сообщает Zakon.kz.

Такое сочетание называют Осетровой Луной – первое полнолуние августа. Название восходит к индейским племенам, которые называли естественный спутник Земли в последний летний месяц в честь рыбы. Они считали, что наступало самое лучшее время для ловли осетра, пишет "МК".

Суперлуние в небе над Питером этой ночью



Лайк – Какая красота!



А вам удалось застать "подросшую" луну? pic.twitter.com/mdQVeEhge4 – Flash Питер | Новости (@flashnord) August 20, 2024

Сочетание суперлуния и "Голубой Луны" случается достаточно редко. В следующий раз его ждут в 2037 году.

"Осетровая Луна взошла над Москвой. Такое суперлуние можно наблюдать раз в 15-20 лет. Мне очень хотелось увидеть такую Луну, но у нас небо заволокло. И идет сильный дождь(

Фото из московских пабликов pic.twitter.com/UDhVAPtJqn – luba voropaeva (@lvoropaeva) August 19, 2024

Суперлуние – это ненаучный термин, описывающий явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли, пишет РБК.

🌕 Тем временем вся Россия наблюдает суперлуние



Кидаем свои кадры в чат. pic.twitter.com/2ECCl8U1Ve – Любимый❤️Сочи (@sochi_love) August 19, 2024

Понятие "Голубая Луна" астрономы объясняют следующим образом. Один лунный цикл – это период от новолуния до полнолуния, который длится 29,5 суток. Поэтому 12 лунных месяцев проходят за 354 дня – меньше, чем за один стандартный календарный год. В результате такого несоответствия каждые 2,5-3 года появляется дополнительное полнолуние, получившее название "Голубая Луна".

Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. Голубая Луна, которая наступила 19 августа, была сезонной. По данным NASA, следующая сезонная голубая луна ожидается в мае 2027 года.

August 2024 #supermoon as fully illuminated, soaring over the temple of the Greek sea god Poseidon in Cape Sounion, Attiki, Greece @xipteras pic.twitter.com/ELB8ucB6DO — Nikolaos Pantazis (@nipan_51) August 20, 2024

Стоит отметить, что название явления не связано с изменением цвета спутника Земли. Чаще всего "Голубая Луна" выглядит как обычное полнолуние. Но иногда можно наблюдать оптическую иллюзию: мелкие частицы дыма или пепла в воздухе рассеивают волны красного цвета и тогда Луна приобретает голубой оттенок. Эти изменения можно будет заметить, если наблюдать за полнолунием через бинокль или телескоп, пишут "Известия".

В суперлуние Луна выглядит на 14 процентов больше и примерно на 30 процентов ярче по сравнению с обычным полнолунием.

Специалисты отмечают, что невооруженным глазом этого незаметно. Но жители Земли все же делятся снимками Луны, отмечая, что она была невероятно красочной и большой.

Moonrise, about 50 min ago in Reno Nevada. I love watching it come up over the foothills.



I imagine all it has inspired in humans. From what cavemen may have thought to scientists still learning it's secrets.



Nikon Z8 180-600 at 600, cropped.#supermoon #moon @nikonusa @krnv pic.twitter.com/PKJ5MqT8ED — Geek Steve (@AnArtfulPenguin) August 20, 2024

Ранее астрономы назвали ближайшие космические явления, которые можно наблюдать в 2024 году с территории Казахстана. Некоторые события будут видны из определенных локаций. Zakon.kz поговорил с экспертом, изучающим небесные тела, и узнал даты, когда следует всматриваться в ночное небо.