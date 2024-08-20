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"Голубую Луну" во всей красе показали из разных уголков Земли

Голубую Луну во всей красе показали из разных уголков Земли, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:15 Фото: flickr
19-го и ночью 20 августа 2024 года жители разных уголков планеты могли наблюдать редкое явление – сочетание суперлуния и "голубой Луны", сообщает Zakon.kz.

Такое сочетание называют Осетровой Луной – первое полнолуние августа. Название восходит к индейским племенам, которые называли естественный спутник Земли в последний летний месяц в честь рыбы. Они считали, что наступало самое лучшее время для ловли осетра, пишет "МК".

Сочетание суперлуния и "Голубой Луны" случается достаточно редко. В следующий раз его ждут в 2037 году.

Суперлуние – это ненаучный термин, описывающий явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли, пишет РБК.

Понятие "Голубая Луна" астрономы объясняют следующим образом. Один лунный цикл – это период от новолуния до полнолуния, который длится 29,5 суток. Поэтому 12 лунных месяцев проходят за 354 дня – меньше, чем за один стандартный календарный год. В результате такого несоответствия каждые 2,5-3 года появляется дополнительное полнолуние, получившее название "Голубая Луна".

Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. Голубая Луна, которая наступила 19 августа, была сезонной. По данным NASA, следующая сезонная голубая луна ожидается в мае 2027 года.

Стоит отметить, что название явления не связано с изменением цвета спутника Земли. Чаще всего "Голубая Луна" выглядит как обычное полнолуние. Но иногда можно наблюдать оптическую иллюзию: мелкие частицы дыма или пепла в воздухе рассеивают волны красного цвета и тогда Луна приобретает голубой оттенок. Эти изменения можно будет заметить, если наблюдать за полнолунием через бинокль или телескоп, пишут "Известия".

В суперлуние Луна выглядит на 14 процентов больше и примерно на 30 процентов ярче по сравнению с обычным полнолунием.

Специалисты отмечают, что невооруженным глазом этого незаметно. Но жители Земли все же делятся снимками Луны, отмечая, что она была невероятно красочной и большой.

Ранее астрономы назвали ближайшие космические явления, которые можно наблюдать в 2024 году с территории Казахстана. Некоторые события будут видны из определенных локаций. Zakon.kz поговорил с экспертом, изучающим небесные тела, и узнал даты, когда следует всматриваться в ночное небо.

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