Шепот лестниц, ведьмины мешочки и поющие утопленницы: истории мистических мест Астаны

Городские легенды, страшные истории и реальные события, на которых они основаны, в подборке мистических мест столицы от Zakon.kz.

Госпиталь с изюминкой

Искусная кирпичная кладка и арочные оконные и дверные проемы – так выглядит административный корпус госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации Чернобыльской катастрофы и пострадавших от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Когда-то, в начале прошлого века, этот дом для своей семьи заказал тогдашним "дизайнерам" акмолинский купец Петр Моисеев. Успешный бизнесмен знал толк в красивой жизни и ценил изысканные вещи. Потому и дом он пожелал в стиле раннего Ренессанса, похожий на те, что строили в солнечной Флоренции.

Фото: Zakon.kz

Особняк строили, по разным данным, с 1914 по 1917 год. Правда, купец Моисеев и его семья прожили в этом маленьком дворце недолго, пришла советская власть и отобрала у всех богатых и успешных все ценное. Уже в 1918 году в бывшем купеческом доме разместился Акмолинский уездный совет рабочих, солдатских крестьянских и мусульманских депутатов и уездный комитет РКП (б).

С тех пор в особняке находились различные партийные организации, а с 1975 года в этом здании с продуманными коммуникациями стали размещать медицинские учреждения для местной политической "элиты". К ажурному особняку пристроили по-советски примитивный корпус стационара. Само историческое здание чудом удалось сохранить благодаря все тем же партийным деятелям, которым нравился красивый домик-госпиталь.

Сквозь все непростые советские и постсоветские годы особняк Моисеева пронес свой дух или, если угодно, вайб, оставленный талантливым бизнесменом и ценителем красоты и богатства. Чувствительные персоны могут ощутить его даже на расстоянии. Одна из местных бабушек рассказала, как, проходя мимо дома Моисеева, "хочется раскрыть зонтик, изящным жестом поправить шляпку и проплыть лебедушкой, придерживая пышный подол выходного платья".

Фото: Zakon.kz

Городские легенды гласят, что на чердаке и в подвале купеческого дома спрятаны золото и коллекция старинного огнестрельного оружия. Пациенты и медики госпиталя частенько видят во сне богато убранные залы и щедро накрытые столы, а спросонья им хочется "чего-нибудь эдакого" – икорки, осетринки или рябчиков под соусом из белых грибов.

Особняк Моисеева будто притягивает к себе культуру, искусство и творческую тусовку. Настолько, что вокруг ажурного домика сегодня расположился столичный променад, где в выходные свои творения демонстрируют художники, выступают уличные музыканты, и даже советская "хрущовочка" напротив превратилась в один из красивейших муралов города, посвященных литературе и культурному отдыху.

В темноте смеются и шепчутся

Неожиданно славу "дома с привидениями" в Астане обрел филиал одного из коммерческих банков. Сотрудники банка и охранники рассказывают, как в офисах, где уже выключен свет, вдруг слышится шепот и тихий смех, переговариваются молодые голоса, а иногда может послышаться и топот быстрых шагов.

Большинство подобных явлений, конечно же, оказывается совпадениями. То молодые работники и работницы офиса назначают свидание в темном кабинете, то переговариваются девушки из клининга, убирая офисы. Но какой процент всех этих смешков и шепотков принадлежит современным работникам офиса, а какой – потусторонним его обитателям – достоверно установить невозможно.

Фото: Zakon.kz

Городские легенды о живущих в здании призраках основаны на том, что в доме 24 по улице Абая находилась школа для мусульманской молодежи в те давние времена, когда ни Астаны, ни улицы Абая тут еще не было. Кирпичная мечеть и здание школы были построены в конце XIX века местным фабрикантом и меценатом Баймухамбетом Косшыгуловым. Мечеть не пережила советские времена. В ней в 1930-е годы размещали краеведческий музей, потом вообще – пивзавод, а в 1970-е истерзанное и оскверненное здание мечети снесли.

А вот школа уцелела. В начале века здесь бесплатно давали образование и юношам, и девушкам, независимо от сословной принадлежности. Здесь молодежь училась казахскому, русскому и арабскому языкам. По одной из версий, русскую словесность и казахский язык в школе преподавал государственный деятель, поэт и писатель Сакен Сейфуллин.

Фото: Zakon.kz

Хотя и школе этой здорово досталось, в 1986 году, невзирая на историческую ценность здания как памятника, советские оптимизаторы пространства пристроили к нему второй этаж. Но в закоулках старинного кирпичного здания все еще обитает мятежный и задорный дух учащейся молодежи. Юные голоса из тех далеких лет и сегодня шепчутся на уроках, хихикают, раздражая строгих учителей, оставляют записки с признаниями в любви, радуются жизни и верят в лучшее, передавая этот задор современным обитателям банковского офиса.

Поющие призраки Дня молодежи

В Астане сегодня множество мостов, и большинство из них построены уже в третьем тысячелетии. Из прошлого века в черте города сохранились лишь один автомобильный (идущий от проспекта Республики) и один пешеходный мост (от улицы Желтоксан). И "обитаемым" оказался пешеходный. Удивительным образом городская молва сохранила историю о призраках-утопленницах, но мало кто знает сегодня о трагедии, после которой эти призраки под мостом могли поселиться.

Фото: Zakon.kz

Даже точную дату событий на пешеходном мосту в Акмолинске установить практически невозможно. Местные газеты умолчали о трагедии, в которой погибло, по разным данным, более 100 человек. Видимо, все потому, что случилась беда из-за головотяпства местных чиновников и их желания выслужиться перед партийным руководством.

Старожилы города, вспоминая о трагедии на еще старом деревянном мосту через Ишим, говорят то о 1959, то о 1960 годе. Праздник тоже называют разный, то День железнодорожников, то День молодежи. Но большинство все же сходятся на втором варианте.

Итак, в солнечный июньский день (День советской молодежи отмечали в последнее воскресенье июня) в Акмолинске был шумный праздник, народные гуляния с музыкой, танцами и маршем военного оркестра. Часть праздничной программы шла в городе, часть – в парке на другом берегу реки, который соединялся с городом деревянным пешеходным мостом. По нему потоки гуляющих горожан шли в одном и в другом направлении. Как рассказывали наши бабушки, народу на довольно хлипком мосту и так было битком, но в определенный момент организаторы направили туда еще праздничную колонну. Предсказуемо, образовалась давка, сначала в воду упали перила, потом часть моста провалилась, и в воде оказались сотни людей. Пытаясь выплыть, одни цеплялись за других. Кто-то нырял и вытаскивал пострадавших на берег, кто-то кричал, а кто-то тонул без надежды на спасение. И все это под бодрые советские молодежные песни, которые неслись из репродукторов.

Фото: Государственный архив г. Астаны

Среди погибших были молодые студентки одного из местных училищ, которые шли на праздник в нарядных белых платьях. Их подруги, потерявшие в тот день своих однокурсниц, со слезами провожали их в последний путь, юных, нарядных, красивых. Говорили, мол, вся жизнь ведь была впереди.

Больше 60 лет прошло с тех пор, а отдыхающие иногда в летние ночи видят в темноте под пешеходным мостом девушек в белых платьях, которые тихо напевают бодрые, молодежные советские песни и ходят, не касаясь земли.

Солдаты и ведьмы

Есть в Астане история о призраках умерших, которые и сегодня стоят на страже мира и покоя в городе. Такие истории рассказывают о старинном кладбище Караоткель, которое находится посреди плотной городской застройки в микрорайонах Жастар и Алатау.

Когда-то кладбище было заброшено, и отдельные деятели в руководстве города порывались снести надгробия и построить на этом куске земли какой-нибудь "человейник" или торговый центр. Но местные энтузиасты и ученые отстояли памятник истории. И неспроста. Согласно исследованиям, которые проводил археолог Карл Байпаков, старейшее захоронение на этом кладбище датируется 1609 годом. После детального анализа ученые выяснили, что на каменных надгробиях есть надписи на арабском, персидском языках, есть могилы и мусульман, и христиан, и иудеев.

Фото: Zakon.kz

Здесь, по данным исследователей, обнаружены могилы известных в свое время религиозных деятелей, купцов и даже первого хана среднего жуза Самеке (его надгробный камень, к сожалению, найти так и не удалось). Также на кладбище Караоткель хоронили умерших чеченцев и ингушей, депортированных в Казахстан. Здесь же есть могилы детей, погибших в годы голодомора. А рядом, как установили археологи, покоятся воины хана Кенесары, которые пытались отвоевать Акмолинскую крепость.

Как выяснилось, над местом памяти и тишины как только не издевались в советские годы. Могильные камни растаскивали и использовали при строительстве школ и поликлиник. Потом поблизости разместилась военная часть, и командиры не придумали ничего лучше, как тренировать солдат стрелять по могилам, как по мишеням, из винтовок и пулеметов. Отдельные надгробия и сегодня покрыты следами от пуль.

Сейчас кладбище охраняется государством как памятник истории, его исследуют ученые. Вокруг возведена ограда, установлены соответствующие таблички с надписями. Но находятся и сегодня те, кто не дает покоя покойным.

Смотрители и охранники кладбища рассказывают о приходящих по ночам странных женщинах с распущенными волосами, которые пытаются набрать на кладбище земли, читают какие-то заклинания и исполняют ритуальные движения и песнопения. После их прихода среди могил обнаруживаются конструкции из палочек, обязанных тряпочками, иногда вымазанными в крови, мешочки с костями животных или куриными головами, пучки волос, куклы, измазанные чем-то или утыканные иглами. В общем, местные колдуньи и "мамкины ворожеи" изощряются, как могут.

Находятся и нетрезвые субьекты "с низкой социальной ответственностью", которые считают, что самое удобное место для сна – как раз на старой могиле, где тепло, темно и тихо.

Фото: Zakon.kz

И вот тут оживает легенда, согласно которой кладбище Караоткель охраняют не только нанятые для этого сотрудники, но и отряд призрачных бойцов. Жители окрестных домов рассказывают, как в темноте мимо кладбища будто кто-то провожает, не давая свернуть и заблудиться. Нетрезвые компании, решившие пошуметь возле кладбища, как-то вдруг затихают и быстро и незаметно убираются подальше. А потом рассказывают друг другу, мол, я не разглядел, кто это, но он подошел, вежливо взял под руку и повел подальше от ограды. Кто-то даже видит блеск или слышит звон оружия.

Кого-то, кто раньше, до появления ограды и охраны, забредал зимой на кладбище, "человек в шлеме и с саблей" от смерти спас, разбудил и вывел на дорогу, не позволив замерзнуть в снегу. Кому-то во сне воин явился и предостерег от конфликта или глупости, а кого-то прямо на пути на бандитскую "разборку" остановил и развернул. Какие уж из этих россказней могут быть правдой – знают только те, кто их рассказывает. Но старики говорят о команде призрачных воинов хана Кенесары, которые и сегодня стоят на страже мира и покоя в Астане.

Здравствуйте, я ваш барабашка

Байки о домах с привидениями есть в каждом городе и поселке. В Астане одна из знаменитых и заметных – о высотках – "свечках" на перекрестке проспекта Богенбая и улицы Сарыарка. Согласно легенде, когда-то на месте этих домов и нового корпуса Медицинского университета, стоящего рядом, было кладбище. Там хоронили не то умерших от чумы, не то от тифа, не то просто умерших естественной смертью. А потом кладбище перенесли, но случайно позабыли о нескольких могилах.

И вот в начале 2000-х, готовя котлован под дома, экскаватор вытащил на свет божий остатки деревянных гробов, черепа и кости. Об инциденте поговорили и забыли, дома достроили, заселили, и началось.

Жители многоэтажек сталкиваются с тем, что раньше модно было называть полтергейстами и барабашками. В квартирах слышится перестук, с полок падает посуда, открываются и закрываются окна и двери без ощутимых сквозняков. В общем, все, как в стереотипном фильме ужасов про привидения. Аналогичные явления замечают и жители расположенных через дорогу общежитий двух университетов – аграрного и медицинского. В типовых девятиэтажках по коридорам ходят несуществующие люди, барабашки стучат, бубнят и даже кричат. Случаи суицидов и в "свечках", и в общежитиях молва тоже связывает с влиянием призраков.

Но самый жуткий опыт переживаешь в "свечках" на лестницах и балконах, открытых для эвакуации на случай пожара. В сером полумраке лестничной шахты можно услышать невнятный шепот или далеко вверху, или где-то внизу. Слов не разобрать, но звучит так, будто кто-то кого-то отчитывает, ругает, но шепотом. А потом будто бы и не шепот вовсе – просто ветер, шорох и скрип дверей.

Иногда близко-близко слышится чей-то тихий уверенный шаг. После четкого "топ-топ" можно ощутить осторожное прикосновение к спине между лопаток или будто кто-то берет под руку и дышит на ухо. А потом все исчезает, как не было. И уже не знаешь, звать экзорциста или ехать к психиатру, настолько реальными бывают ощущения.

На балконе становится спокойно и даже радостно. И так хочется лететь неведомо куда вслед за взбалмошными голубями, что и не замечаешь, как ты уже у перил и с интересом смотришь вниз. И снова кто-то трогает за плечо, будто хочет вместе с тобой посмотреть, что там внизу. Но балкон пуст, и единственные твои спутники – крупные мурашки да легкая дрожь в коленях. И понимаешь – уж лучше лифтом, так быстрее. Хотя и в лифте, поговаривают, тоже может кто-то невидимый подойти и прикоснуться.

Похожие легенды о привидениях и полтергейстах можно услышать в некоторых старых домах, например, в "сталинских" двухэтажках в районе перекрестка улиц Желтоксан и Кенесары или в "обкомовских" домах в начале той же улицы Желтоксан.

Фото: Zakon.kz

Что больше удивляет – призрачными обитателями наделяет народная молва и новые высотки в административном центре столицы. В небоскребе "Книжке", где размещаются офисы крупного национального холдинга и ряда компаний, например, сотрудники рассказывают о звуках в лифтовой шахте. Там иногда слышно, как далеко внизу кричит и стонет женщина. Якобы, кто-то из сотрудников даже звонил в полицию и сообщал, что в подвале кого-то пытают, настолько явно был слышен из недр здания женский крик, приглушенный расстоянием. Но чаще всего подобные звуки объясняются тем сквозняком и свистом, который поднимает в лифтовой шахте столичный ветер. По крайней мере, похожие звуки – гудение разной тональности – можно услышать и в лифтах соседнего небоскреба, где размещен офис компании "Қазақстан темір жолы", а также в ряде других высоток Левобережья.

Верить в потусторонние явления или найти научное объяснение стукам, скрипам и прочим звукам – каждый решает сам. Мы можем вообще не верить в потусторонний мир, но, видимо, он в нас верит и периодически к нам стучится.