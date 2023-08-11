Шатаются, светятся и защищают от дождя: самые популярные мосты Астаны

Zakon.kz представляет подборку самых популярных мостов столицы, где вы можете уютно и интересно провести время.

Пешеходный мост "Атырау көпірі"



Один из самых новых пешеходных мостов столицы – подарок Астане в день ее 20-летия от Атырауской области. Открыли его 1 июля 2018 года. Мост идеально соединяет Центральный парк с Набережной реки Есиль. На мосту имеются условия передвижения как для пешеходов, так и для велосипедистов. Ночью он также украшен подсветкой.

Фото: Zakon.kz

Снаружи мост напоминает чешую рыбы, и это неслучайно, все-таки подарок от Атырауской области. Конструкция состоит из почти 2,5 тысячи железных лепестков. Строители моста говорят, что эта "чешуя" не такая простая и сделана не просто для красоты. В непогоду она может защитить гулящих от дождя, снега или ветра.

Общая его длина более 300 метров, а ширина - более 10 метров. А вес составляет почти две тонны. На мосту расположены шестиметровая пешеходная полоса, велодорожка, полоса безопасности и перилла.

Фото: Zakon.kz

Мост стал местом притяжения не только прогуливающихся астанчан и гостей столицы. Но и смельчаков, желающих подзаработать. Стихийные торговцы оккупировали мост, несмотря на отсутствие каких-либо разрешений. Полицейские периодически совершают рейды, штрафуют и выгоняют их. Однако спустя 15 минут они возвращаются вновь.

Мост по Улы Дала

8 августа мосту по Улы Дала исполнился ровно год со дня открытия. Несмотря на то, что он расположен в относительно новом районе столицы, его ждали очень многие. Ведь "новый" левый берег активно застраивается и заселяется. Более того, мост открыл очень короткую дорогу к вокзалу "Нурлы жол". И сейчас до него с ЖК, расположенных на улице Улы Дала, можно доехать за 7 минут. Раньше этот путь занимал как минимум минут 20-30.

Фото: Ерлан Сакенов

По информации акимата, мост должен был частично разгрузить проспект Мангилик ел, улицы А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", также повысить доступность жилых массивов Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, проспекта Жумабаева, улицы Жургенова.

Мост не отличается каким-то оригинальным или роскошным оформлением, однако имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры быстро развивающегося мегаполиса.

Мост "Караоткел"

Один из самых красивых мостов столицы, вокруг которого раскинулись Центральный, парк "Ататюрк", Набережная – это "Караоткел". Главный автомобильный мост расположен между улицей Кабанбай батыра и Бараева. Мост считается вантовым, однако, как оказалось, дуга не выполняет основной функции, а является лишь декоративным украшением. И она очень хорошо выполняет эту роль.

Фото: Zakon.kz

Ночью он невероятно красиво сияет, иначе не сказать – ведь в его арсенале есть все цвета радуги. И что интересно, его можно увидеть издалека, из разных точек города. В этом, конечно, свою роль сыграло его светодиодное оформление.

Фото: Zakon.kz

История говорит, что в 1832 году в урочище Караоткель, в честь которого назван мост, было военное поселение Акмола. Оно и положило начало новой и современной столице.

"Шатающийся" мост

Звание одного из самых загадочных пешеходных мостов по праву забирает "Серуен" или шатающийся мост. Он соединяет парк аттракционов с улицей Желтоксан. Рядом с ним стоят известные в городе небоскребы "Гранд Алатау".

Почему же шатающийся? Потому что, дотронувшись до перилл, вы действительно можете почувствовать, как он шатается. Вы будто идете по волнам. Для тех, кто в первый раз сталкивается с подобным ощущением, прогулка по такому мосту может показаться страшной. Однако она абсолютно безопасна – по мосту каждый день ходит большое количество людей.

Фото: Zakon.kz

У моста есть не только это прозвище. Некоторые называют его "астрологический". Все из-за флюгера, который окружен фигурами из восточного календаря.

Этот мост притягивает множество отдыхающих и уличных музыкантов. Там всегда "своя" атмосфера. На мосту можно как купить соленый курт, так и сладкую вату.

Автодорожный мост "Тулпар"

Автодорожный мост с большим движением "Тулпар" соединяет улицы правого берега Сарыарка и левого Туран. Все о нем знают, однако не всем известно его название. Это один из самых популярных мостов в столице.

Фото: Zakon.kz

Он украшен в национальном стиле. В казахский орнамент вставлено стекло, имитирующее драгоценные камни. Прекрасный вид моста завершает подсветка, расположенная вдоль него. Меняется она в зависимости от времени суток. С этого моста также открывается незабываемый вид на реку Есиль. Да и вообще, если пройти немного выше, можно выйти на место, которое является сердцем столицы – Набережная реки Есиль. Гости города, которые впервые посетили Астану, просто обязаны увидеть это место и прогуляться, особенно в выходные и праздничные дни.

Сейчас и до 3 августа движение на мосту "Тулпар" частично перекрыто из-за ремонта дорог. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, чтобы исключить заторовые ситуации на дорогах города.