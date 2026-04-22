Туризм

Открыт один из самых длинных пешеходных мостов в мире

Мост Круунувуори, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 05:59 Фото: WSP / Knight Architects
В Финляндии торжественно открыли самый длинный мост страны. По нему никогда не проедет автомобиль или мотоцикл. Речь идет о мосте Круунувуори, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Naked Science, этот мост предназначен только для пешеходов, велосипедистов и трамваев (которые начнут передвижение в начале следующего года).

Длина моста достигает 1,19 километра, и он стал последним элементом проекта Crown Bridges, соединяющего восточные островные районы Хельсинки с центром города. Теперь жители смогут быстрее добираться до центра.

Мост связывает район Круунувуоренранта, остров Коркеасаари, район Лааясало и центральную часть Хельсинки.

Проект разработан британским бюро Knight Architects совместно с инженерами компании WSP Finland. Конструкция – вантовая, с пилоном высотой 135 метров.

Мост имеет легкий изгиб: он помогает лучше ощущать конечную точку маршрута. Пилон оснащен светодиодной подсветкой, меняющей цвет в зависимости от времени суток и сезона.

Специальные ограждения защищают пешеходов и велосипедистов от сильных ветров, а пластиковые элементы на тросах предотвращают накопление льда – он осыпается. На разработку моста ушло около 100 тыс. часов, а расчетный срок службы составляет 200 лет.

Ранее мы писали о том, что смертельно опасными для туристов назвали некоторые регионы Турции.

Аксинья Титова
