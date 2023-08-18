"Черный беркут": в каких условиях отбывают наказание за особо тяжкие преступления

"Черный беркут" – единственная колония в Казахстане для преступников, приговоренных к пожизненному лишению свободы. Учреждение отличается самыми жесткими и строгими условиями содержания заключенных. О том, в каких условиях живут самые опасные преступники страны, в материале Zakon.kz.

Официально "Черный беркут" именуется как РГУ "Учреждение № 39" ДУИС по Костанайской области КУИС МВД РК – учреждение чрезвычайной безопасности. Это одно из двух исправительных учреждений в Казахстане, где с 2004 года содержатся осужденные к пожизненному заключению, поэтому колония отличается одним из самых жестких режимов.

Фото: Zakon.kz

Колония была построена в 1961 году в 30 километрах от города Житикара как ИТК-21 общего режима с лимитом наполнения в 930 человек.

Позже колонию перепрофилировали в особый режим – 21 мая 2004 года был принят первый этап приговоренных к пожизненному заключению. На данный момент в колонии свой срок отбывают 288 человек, из которых 176 осужденных – пожизненный срок.

Свое народное название "Черный беркут" колония получила от легенды, которая гласит, что когда-то заключенные нашли на территории раненого беркута. Вместе с администрацией они выходили птицу и отпустили ее на волю. По рассказам старых "сидельцев", беркут еще долго навещал своих спасителей. С тех пор символом учреждения стала эта птица, которая получила свободу, о которой так мечтают арестанты.

Фото: Zakon.kz

Случайных гостей в учреждении не бывает. Чтобы попасть в зону на свидание или по рабочим делам, необходимо пройти несколько проверок и тщательный досмотр.

Нельзя не заметить, что в учреждении службу несут сразу три подразделения. Периметр колонии охраняют бойцы национальной гвардии, они же осуществляют конвоирование заключенных. Причем внутри учреждения служат только опытные контрактники. Снаружи работают солдаты срочной службы.

Офицеры уголовно-исполнительной системы, которые выполняют оперативную и воспитательную работу. Оба подразделения друг другу не подчиняются.

За медицинской помощью обращаются редко

Первое здание, которое посещает заключенный, прибывший в колонию, – это медико-санитарная часть. Этот блок постоянно обеспечивается лекарствами и современным оборудованием, а значит, может предложить медицинскую помощь не только осужденным, но и самим сотрудникам колонии.

Фото: Zakon.kz

Кстати, заключенные, по словам медиков, за помощью обращаются редко. Из самых распространенных недугов – это проблемы с желудком и печенью, и то эти "болячки" осужденные заработали еще на воле. Персонал блока – опытные сотрудники. К примеру, медицинская сестра Светлана Наджафова работает в колонии практически всю жизнь. Сейчас она официально находится на пенсии, но продолжает трудиться в учреждении.

Фото: Zakon.kz

"Я уже привыкла к своим пациентам. Они очень хорошо относятся ко мне. Не стесняются откровенничать со мной. Рассказывают, что у них на душе. Я иногда общаюсь с ними для того, чтобы собрать анамнез перед назначением лечения и определения диагноза. Все заключенные обеспечены необходимыми медикаментами. Во время пика коронавирусной инфекции все получили вакцину", – рассказала Светлана Наджфарова.

Библиотека

Самое популярное развлечение для осужденных – это чтение книг. Фонд библиотеки "Черного беркута" сейчас насчитывает больше тысячи книг. Среди них классическая литература, детективы, школьные учебники и даже попадаются любовные романы.

Фото: Zakon.kz

"В основном читают детективы, военные романы, историческую литературу. Особенно много книг берут люди, которые осуждены на пожизненный срок. Берут учебники по иностранным языкам, документалистику. Очень большим спросом пользуются книги по психологии и юридическая литература. Они пишут мне заявку раз в неделю, какие книги они хотели бы прочитать, и я собираю все по списку", – рассказал заведующий библиотекой, осужденный Василий.

Фото: Zakon.kz

В библиотеке немало религиозной литературы. Судя по протертым обложкам, эти книги тоже пользуется большой популярностью. Их в учреждение с особым режимом привозят волонтеры и священнослужители из ближайших населенных пунктов.

Почти как дома

Особое место в колонии занимают столовая и варочный цех. Ежедневная выдача готовых блюд соответствует меню-раскладке, утвержденному руководством колонии. При этом в рационе заключенных учитывается все: калорийность, разнообразие блюд и сезонность.

Фото: Zakon.kz

Не допускается повторение одних и тех же блюд в течение одного дня. Заключенные, которые отбывают наказание на общем режиме, ходят в столовую строем в составе своего отряда согласно расписанию.

Фото: Zakon.kz

На момент приезда журналистов в меню осужденных на обед был суп с курицей, мясной гуляш с гречкой, чай с сахаром и яблоко на десерт. Стоит отметить, что на одного заключенного приходится полбулки белого хлеба.

Фото: Zakon.kz

Приготовлением пищи занимаются сами заключенные. В наряд по кухне заступают согласно дежурству. Есть и те, кто постоянно работает в варочном цехе.

"Я работаю на кухне уже четыре года. Начинал с посудомойщика. Теперь я старший этого цеха. Продуктов хватает, перебоев с поставками еще ни разу не было. Пищу готовим согласно утвержденному меню, в котором посчитана каждая калория. Работа в принципе мне нравится. Но после освобождения работать поваром или на какой-то другой должности, связанной с приготовлением еды, уже не буду. Ранее до того, как меня посадили, я занимался изготовлением мебели. Продолжу плотничать", – рассказал осужденный Сергей.

Фото: Zakon.kz

Журналисты попробовали обед заключенных. Стоит отметить, что по вкусовым качествам приготовленные заключенными блюда совсем не уступают домашней еде.

Досуг и огород

В учреждении несколько локальных участков, где в общих бараках проживают приговоренные к срокам в условии строгого режима. Эти участки представляют собой огороженную территорию, внутри которой заключенные могут свободно передвигаться.

Фото: Zakon.kz

Осужденные даже разбивают на этой территории небольшие огороды. За жилым бараком располагается спортивное поле, на котором обычно по вечером играют в футбол или волейбол. Если не знать, что это самая строгая колония в Казахстане, и не обращать внимание на колючую проволоку, создается впечатление, что это небольшой санаторий.



Фото: Zakon.kz

В жилых бараках идеальная чистота. Кровати заправлены, матрац складывается вдвое, по краю постели формируется четкий кантик. На них в течение дня запрещено присаживаться. По всему помещению установлены камеры видеонаблюдения, даже на минуту заключенный не остается наедине с самим собой.



Фото: Zakon.kz

Постельные принадлежности меняются раз в неделю. Каждому заключенному положены личная тумбочка и табурет. Также два комплекта форменной робы, она выдается раз в три года.

Фото: Zakon.kz

Кроме туалета и душевой, в жилом бараке есть специальная комната, в которой можно перекусить продуктами из лагерного магазина или выпить чаю. В чайной расположены небольшие тумбочки, в которых отбывающие наказание могут хранить свои припасы, к примеру, конфеты, сахар и чай.

Фото: Zakon.kz

Тюрьма в тюрьме

Для осужденных на пожизненное лишение свободы условия совсем другие. Они сидят в камерах по четыре человека. Преступников держат за массивной металлической дверью и двойной решеткой по периметру камеры.

Фото: Zakon.kz

Заключенные на пожизненный срок не выходят из своей камеры для приема пищи. Тарелки с едой подаются прямо в камеру через окошко в двери на специальной лопате с ручкой длиной более метра. Во время обеда заключенным разрешается просмотр телевизора.

Фото: Zakon.kz

В камере установлены металлические двухъярусные кровати, стол и лавочки прикручены к бетонному полу. На кровать после подъема, как и в бараке общего режима, ложиться или садиться нельзя. Заключенные живут по строгому распорядку дня и практически никогда не видят солнца вне решеток. На прогулку их выводят в небольшое помещение, крыша которого покрыта решеткой.

Фото: Zakon.kz

Кстати, стоит отметить, что ранее по территории колонии осужденных на пожизненный срок переводили исключительно с повязкой на глазах и в "позе ласточки". В этой позе осужденный идет головой вниз с поднятыми назад руками, но международные правозащитники доказали, что такой метод передвижения является нарушением прав человека.

Сейчас осужденные ходят ровно и с открытыми глазами. С недавнего времени для осужденных на пожизненное заключение внесли еще одно послабление. С 17 марта 2023 года в учреждении чрезвычайной безопасности для них добавили пункт "длительные свидания". Для этого была оборудована специальная комната.

Фото: Zakon.kz

Ранее были только краткосрочные свидания с осужденными, и проходили они строго при наличии решетки и наручников. Сейчас встреча с родными может продлиться двое суток.

Надежда на УДО

Каждый осужденный на пожизненное заключение по истечении 25 лет может подать на условно-досрочное освобождение. В 2025 году первым таким осужденным может стать Максим Хатмуллин. Он уже отсидел в "Черном беркуте" 23 года.

Осужден он был за многочисленные разбои и убийства. В следующем материале Zakon.kz расскажет, о чем мечтает первый пожизненно осужденный в Казахстане, какие у него планы на будущее и есть ли у него шансы на свободу.