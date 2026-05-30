Миллионы за привилегии: в "Черном дельфине" пытались купить особые условия содержания

Бывший сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии особого режима "Черный дельфин", пытался дать крупную взятку сотрудникам учреждения за предоставление ему привилегированных условий содержания, сообщает Zakon.kz.

Согласно документам, на которые ссылается ТАСС, Арашуков в ходе нескольких встреч с начальником оперативного отдела колонии предлагал сначала 5 млн долларов (более 2,4 млрд тенге), а затем 5 млн рублей (более 34,2 млн тенге), предназначенных для передачи руководству УФСИН по Оренбургской области, а также 1 млн рублей лично сотруднику за содействие.

В обмен на деньги он, по данным следствия, рассчитывал получить расширенные условия содержания: неограниченные телефонные звонки и свидания, свободное получение посылок, а также возможность самостоятельно выбирать сокамерника и место выполнения обязательных работ.

Напомним, пожизненный приговор Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, бывшему топ-менеджеру структуры "Газпрома", был утвержден в 2023 году по делу об убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Позднее Верховный суд РФ признал решение законным.

Кроме того, экс-сенатор ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о даче взятки сотруднику УФСИН. С тех пор он безуспешно пытался добиться перевода в другую колонию, а также обращался с просьбой об участии в специальной военной операции. В дальнейшем он требовал компенсацию за якобы невыданные передачи.

"Черный дельфин" (ИК-6) – неофициальное название самой известной и строгой исправительной колонии для пожизненно осужденных в России. Расположена она в городе Соль-Илецке Оренбургской области. Своим названием учреждение обязано скульптурной композиции с фонтаном, созданной руками заключенных.

