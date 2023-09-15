Сказочное Лукоморье ожило на сцене ТЮЗа им. Н. Сац в Алматы

Свой 79-й сезон Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Н. Сац открывает премьерой на исторической сцене романтического фэнтези по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила". Об особенностях постановки рассказывает Zakon.kz.

Поставила спектакль старый друг театра Ирина Симонова – и знакомая всем с детства сказка про "дела давно минувших дней, преданья старины глубокой" заиграла новыми красками. В ней есть и дуб зеленый, и русалки, и богатыри, и даже огромная голова посреди степи, но эта первая в мире профессиональная драматическая инсценировка поэмы и первая театральная мультимедийная постановка в Казахстане больше заслуживает право называться шоу, причем шоу это завораживает как игрой актеров, так и потрясающими картинками на огромном led-экране и авторской музыкой.

Накануне премьеры, в День города Алматы, в театре прошло торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 120-летию Н. Сац. Наталия Сац, приехавшая в Алма-Ату после ГУЛАГа, в 1944 году открыла здесь первый в Казахстане Театр юного зрителя, чтобы подарить детство детям войны. Параллелью к тому времени – несколько создателей спектакля – россиян, присоединившихся к команде театра в 2022 году. Почти 80 лет театр дарит детям мечту и сказку и меняется вместе со своими зрителями.

Спектакль открытия 79-го сезона выводит театр на новый уровень – это сочетание традиций и новейшего сценического оборудования, прежде всего led-экрана шириной и высотой почти во все обозримое пространство сцены, используемого в качестве основной декорации.

Он первым бросается в глаза и играет важную роль, отвечая не только за декорации, но и за некоторые сценические "спецэффекты". На экране шумит листьями дуб зеленый, плещутся волны, на нем показана роскошь дворца Черномора и множество других потрясающих картинок, которые привлекают своей красотой и красками, добавляя в старую добрую сказку оттенок фэнтезийности, кинематографичности (иногда кажется, что смотришь фильм) и временами компьютерной игры.

Кроме виртуальных декораций есть и обычные, ну как обычные, витражи ручной работы, шикарная имитация шатра, в их числе и говорящая "живая" трехметровая голова. Это творчество Александры Рычковой, молодого художника по сценографии.

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

К спектаклю художником по костюмам Владимиром Пономаревым придумано около 100 различных нарядов: для колоритных разномастных богатырей, придворного люда князя Владимира, прекрасных русских и восточных дев, свиты Черномора, магов, ангелов, моряков, русалок, обитателей леса, избушки на курьих ножках, даже весьма оригинальных снежинок. Все костюмы продуманные, с характером, массой деталей, могут сами по себе рассказывать историю. В качестве реверанса современности – один из нарядов Колдуньи, напоминающий одеяние Малефисенты.

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

Огромную роль в создании фэнтезийной атмосферы играет замечательная музыка, специально написанная к спектаклю композитором, аранжировщиком и музыкантом Ильей Блинковым. Она передает и даже созидает особый дух и так органично вписывается в сюжет и сочетается с картинкой, что создается впечатление, будто они танцуют вместе, не перетягивая внимание каждый на себя, а дополняя и подчеркивая достоинства друг друга. Музыка создана на основе средневековой.

И самое важное, что вдыхает во все это жизнь, – игра актеров. Многие играют по несколько ролей, так как в спектакле 54 персонажа. Видно, что каждый из актеров максимально отдается роли, живет ею. Здесь и тонкие мизансцены, и песни, и хороводы девушек в веночках, и танцы восточных красавиц, и рукопашные схватки, и битва на мечах, и даже немного джигитовки. Со всем пылом борется за то, чтобы вернуть свою любовь, Руслан (Арман Искаков), нежная Людмила (Жанель Сыздыкова) проявляет характер в заточении у воспылавшего к ней страстью Черномора (Артем Селезенёв).

Настоящая магия начинается, когда на сцене появляются Старец и Колдунья (они же Финн и Наина) – заслуженный деятель Казахстана Евгений Дубовик и заслуженная артистка Казахстана Ольга Коржева. Верится в безответную любовь Финна, которая привела его к изучению колдовства, верится в злобу и коварство Наины, наконец под влиянием чар ответившей ему взаимностью. Наблюдение за игрой всех актеров – голосом, жестами, мимикой – отдельное зрительское удовольствие. Каждый вносит свою лепту в блеск и обаяние этого сценического фэнтези. По большей части текст звучит так органично, что и не замечаешь, что это стихи.

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

Вот что говорят о постановке сами актеры.

"Мало какой театр может себе позволить роскошь ставить Пушкина. Его стихи – это такое удовольствие, а тут еще и "Руслан и Людмила" – это удовольствие во сто крат большее. Еще не было драматической постановки, была опера, были кукольные спектакли, были полусамодеятельные осовремененные постановки. А у нас, вглядитесь, у вас глаза будут радоваться. Более 100 костюмов пошито – все в стразиках, камешках, кружеве, все расписано. Использованы новейшие технологии – led-экран, действие происходит и на сцене, и на экране. Это такое погружение зрителя. Отдельное удовольствие – работа с Ириной Симоновой, она наша, тюзовская. Ее рок-мюзикл "Отпустите меня в джунгли", который ставился около 20 лет назад, многие помнят до сих пор". Ольга Коржева, исполнительница роли Колдуньи

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

"Волнительно и радостно. Работа была проделана колоссальная, все почти три десятка актеров постарались. Значительная физическая нагрузка была. Почему-то многие воспринимают этот спектакль как мюзикл, но это не так. Есть красивые песни, однако мы не на них акцент делаем, это просто дополнительная краска, которая погружает зрителей в атмосферу сказки, волшебства и фэнтези". Арман Искаков, исполнитель роли Руслана

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац





"Мы ставили спектакль восемь месяцев. Это очень значимый опыт, потому что много техники задействовано. Это led-экраны, микрофоны, шикарные костюмы, а лично у меня еще и масса украшений – кольца, бусы. Показаны взаимоотношения между нами, соперниками, показаны человеческие качества каждого. Кто-то остается отрицательным героем, кто-то меняется, как мой герой. Работать с Ириной – одно удовольствие, потому что она дает нам место для творчества, чтобы мы тоже думали, взаимодействовали с ней и были в материале". Алишер Айнис, исполнитель роли хазарского хана Ратмира

Фото: ТЮЗ им. Н. Сац

Ирина Симонова, режиссер-постановщик, сценарист, многие годы проработавшая в Русском ТЮЗе и в Немецком театре, сейчас называет себя свободным художником. В последние годы она объездила практически весь Казахстан, делая различные постановки, одна из них – в Театре им. М. Лермонтова "Финист – ясный сокол".

"Это сложный материал. Я бы, наверное, испугалась и не взяла его сама. Мне позвонил Володя Пономарев и предоставил выбор между "Русланом и Людмилой" и "Алисой". Я, конечно же, выбрала "Руслана и Людмилу". Мы начали подготовку в прошлом году, я еще была в Америке. Начала читать этот огромный и сложный материал, думала, как подступиться к нему, потому что целую поэму не возьмешь, все это должно было получиться сказкой. Сделала инсценировку, даже написала одно маленькое стихотворение", – призналась режиссер.

Она отметила, что нужно было сохранить пушкинские строки, но не брать долгие отступления, в которых заложено очень много смысла.

"То, что там речь о временах князя Владимира, нас обязывало изучить историю Х века на Руси, по сути Средневековья. Бабушка его, Ольга, первая приняла христианство, потому что ей так надо было, а он уже сам крестился и крестил всю Русь. То, что события происходили на рубеже язычества и христианства, было важно для всей постановки. Время было жестокое, все верили в русалок, драконов. Хотелось поэтому сделать нечто волшебное. Илья Блинков, композитор, для которого это первая большая постановка, с головой погрузился в этот материал, хочу отметить его очень интересный подход. Мы прослушали много музыки, сравнивали разную того времени, трудно было найти материл, но мы начали фантазировать на эту тему. Мне очень волнительно, хочется посмотреть на реакцию детей. Конечно, хочется, чтобы спектакль понравился, и чтобы отбились вложения. Мы были готовы еще в конце мая, но из-за техники пришлось задержать премьеру. Изначально хотели установить еще больший экран, до самого потолка, но это очень дорого".

Постановка поэмы Пушкина, "нашего всего" русской литературы, наверное, лучший способ отметить 2023-й, Год русского языка в странах СНГ. Даже на предпоказе зал бурно аплодировал и кричал "Браво!", вызвав актеров на повторные поклоны. Одним из зрителей был в этот день Олег Сафронович Ли, заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, бывший главный режиссер Казахстанского республиканского корейского театра музыкальной комедии, ныне входящий в его совет ветеранов.

"Видно, что проделана огромная работа. Сама поэма для постановки очень сложная, поэтому драматических ее интерпретаций фактически нет. Есть опера. Это связано, прежде всего, с техническими возможностями. То, что сейчас Ирина сотворила, а это именно сотворила, вызывает просто восхищение: видеоряд, музыка, сценография, декорации. Чувствуется, что актеры любят свою роль, любят эту работу. Не могу никого выделить, и в то же время хочу выделить всех и каждого. И во главе всего стоит организатор процесса, режиссер. То, что я сейчас увидел, – это восторг. Поклон всему коллективу", – поделился своим впечатлением Олег Ли.

Спектакль поставлен на исторической сцене и будет идти как днем, так и вечером. Возрастное ограничение – 6+. 2 часа 15 минут (с антрактом) пробегут очень быстро как для детей, так и для взрослых, и каждый увидит свое по годам и по мере понимания жизни, как и в поэме Пушкина.

Если получится, обязательно берите программку – она о многом вам расскажет, в том числе об огромной команде создателей, вклад каждого из которых чувствуется в этой постановке, растолкует непонятные старинные слова, плюс – это отдельное произведение искусства.

Автор: Елена Королева