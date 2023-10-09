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Золотая лихорадка: в Алматы завершился финал чемпионата Казахстана по байге

байга, скачки, финал Республики Казахстан Фото: Zakon.kz
На ипподроме Алматы прошел финал чемпионата Республики Казахстан по байге. Лучшие жокеи со всей страны соревновались в финальных забегах в таких дисциплинах, как "Кунан байга", "Топ байга" и "Аламан байга". Общий призовой фонд составил 82 млн 500 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

Организовали финальные скачки РОО «Федерация Бәйге», акимат города Алматы и Ассоциация национальных видов спорта Республики Казахстан. Посетить спортивное мероприятие могли все желающие совершенно бесплатно.

байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

Для зрителей была представлена концертно-развлекательная программа с участием амбассадора федерации Асылбека Енсепова, а также артистов казахской эстрады Медеу Арынбаева и Азимбека Бейлина.

байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

В рамках финала наездники также продемонстрировали свое мастерство в дисциплинах  "Жорга жарыс" и "Қунан байге" для скакунов, рожденных в Казахстане, "Ұлы аламан" и  "Ұшқыр бәйге" – для двухлеток.

байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

В дисциплине "Ұшқыр байге" первое место заняли конь Орасан Зор и жокей Күрішбек Димаш. Лучшей в дисциплине КР "Құнан байге" стала лошадь Жұлдызай с наездником Арнатом Мұратхан. В "Жорға жарыс" первое место завоевали конь Банзай и наездник Мүслімұлы Мақсат.

байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

В финальной скачке "Кұнан байге" победителями стали Зымыран с жокеем Арнатом Мұратханом. Победителем в "Топ байге" стал конь по кличке Тұмар, наездником которого был Абзал Тұрмыс.

байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

В главной дисциплине ‒ "Аламан байге" ‒ первое место получили скакун Секрет и наездник Әлішер Тілек. В "Ұлы Алман" первое место заняли конь Шағала и жокей Абдыкал Асланбек.

байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

На соревнованиях присутствовали много коннозаводчиков, которые не принимали участие в скачках. Для них подобные мероприятия – это возможность познакомиться с коллегами, обменяться опытом и договориться о сотрудничестве.

"Очень хорошо, что национальные виды спорта имеют поддержку от государства. Подобные мероприятия стимулируют вкладывать силы и время в это занятие. Раньше, еще 10 лет назад, лошади использовались преимущественно в сельском хозяйстве. А сейчас благодаря таким соревнованиям многие крестьяне начали заниматься лошадьми, чтобы использовать их в спорте и зарабатывать на них", – рассказал фермер из Карагандинской области Аслан Кудебов. 
байга, скачки, финал Республики Казахстан

Фото: Zakon.kz

В следующем году в чемпионат планируется включить новые города и увеличить призовой фонд для участников.

Свою порцию адреналина получили и пришедшие на соревнования зрители. Для многих из них скачки стали своего рода возрождением давней традиции. Ведь площадка Алматинского ипподрома стала стартовой в становлении многих отечественных жокеев, некоторые из них продолжают завоевывать награды, но уже на других аренах. 

Алматинский республиканский ипподром был основан в марте 1930 года как центр испытаний племенных лошадей рысистых и верховых пород в соответствии с постановлением правительства CCCР и построен в 1934 году. Также в советское время сюда съезжались на соревнования конники со всех концов огромной страны, скачки проходили с размахом. На Алматинском ипподроме со дня его основания было установлено более 100 рекордов резвости.       

Многие вспомнили детство, а кто-то пришел посмотреть соревнования уже со своими детьми. На протяжении трех часов жокеи с наездниками держали в напряжении практически всю арену. Понятно, что выбрать коня и сделать ставку невозможно, тотализатор в стране запрещен и действует только в двух игорных зонах, но каждый пришедший на ипподром Алматы заранее определился с участником и болел за своих любимчиков. 

Уже покидая ипподром, многие алматинцы отметили, что такие мероприятия в городе нужно проводить гораздо чаще. Именно этого не хватает местным болельщикам.   

На сегодня в состав Ассоциации национальных видов спорта РК входят девять спортивных федераций, возглавляет объединение Исламбек Салжанов.

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