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Топовые наездники выступят в Алматы на чемпионате по байге

Топовые наездники выступят в Алматы на чемпионате по байге Фото: Olimpbet
7 октября в 12:00 на алматинском ипподроме стартует финал чемпионата Казахстана по байге. Вход – свободный.

Традиционно мероприятие организовано Федерацией байге Казахстана при поддержке генерального спонсора – компании Olimpbet. Призовой фонд чемпионата – свыше 82 млн тг.

В финальных заездах примут участие победители отборочных этапов со всего Казахстана. Они сразятся в дисциплинах кунан байге, топ байге и аламан байге.

Для зрителей мероприятия приготовлена не только насыщенная спортивная программа, но и масса развлечений. В их числе выступления Асылбека Енсепова, Медеу Арынбаева и Азимбека Байлина. А также конкурс национального костюма и розыгрыш призов от Olimpbet.

Чемпионат Республики Казахстан по байге – Olimpbet состоится в субботу, 7 октября, на ипподроме Алматы.

Адрес: ул. Омарова, 10А. Начало – 12:00. Вход – бесплатный.

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