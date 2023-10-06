Топовые наездники выступят в Алматы на чемпионате по байге

7 октября в 12:00 на алматинском ипподроме стартует финал чемпионата Казахстана по байге. Вход – свободный.

Традиционно мероприятие организовано Федерацией байге Казахстана при поддержке генерального спонсора – компании Olimpbet. Призовой фонд чемпионата – свыше 82 млн тг.



В финальных заездах примут участие победители отборочных этапов со всего Казахстана. Они сразятся в дисциплинах кунан байге, топ байге и аламан байге.

Для зрителей мероприятия приготовлена не только насыщенная спортивная программа, но и масса развлечений. В их числе выступления Асылбека Енсепова, Медеу Арынбаева и Азимбека Байлина. А также конкурс национального костюма и розыгрыш призов от Olimpbet.

Чемпионат Республики Казахстан по байге – Olimpbet состоится в субботу, 7 октября, на ипподроме Алматы.

Адрес: ул. Омарова, 10А. Начало – 12:00. Вход – бесплатный.