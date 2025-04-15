Сотрудница пансионата осуждена за издевательство над пожилыми людьми в Аксу

В Аксу вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами Центра социальных услуг "Камкор", сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Павлодарской области рассказали, что во время судебного разбирательства основным доказательством стали видеозаписи с камер наблюдения. От увиденного участники процесса были в шоке.

"Работник пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды, подвергая опасности к переохлаждению и страданиям", – уточнили в надзорном ведомстве.

Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей три года шесть месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

В Темиртау подростки жестоко избили одинокого пенсионера, сняв это на видео.