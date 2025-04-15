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Общество

Сотрудница пансионата осуждена за издевательство над пожилыми людьми в Аксу

Сотрудница пансионата осуждена за издевательство над пожилыми людьми в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:29 Фото: pixabay
В Аксу вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами Центра социальных услуг "Камкор", сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Павлодарской области рассказали, что во время судебного разбирательства основным доказательством стали видеозаписи с камер наблюдения. От увиденного участники процесса были в шоке.

"Работник пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды, подвергая опасности к переохлаждению и страданиям", – уточнили в надзорном ведомстве.

Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей три года шесть месяцев лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

В Темиртау подростки жестоко избили одинокого пенсионера, сняв это на видео.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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