В каком образе на "Мисс Вселенная-2023" выступит казахстанка Томирис Заир

Томирис Заир показала, в каком национальном платье представит Казахстан на конкурсе красоты "Мисс Вселенная". Корреспондент Zakon.kz предлагает оценить образ воинственной казахской царицы.

Уже 18 ноября в Эль-Сальвадоре соберутся титулованные красавицы со всей планеты для участия в 72-м международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2023". Казахстан представит Томирис Заир – обладательница титула Miss Almaty 2022, vice miss Qazaqstan 2022 и финалистка национального конкурса "Мисс Казахстан".

О Томирис

Томирис Заир из Алматы. 1 августа ей исполнилось 20 лет. По национальности она казашка, принадлежит среднему жузу – величайшему историческому роду племени кыпшак. Ее рост – 179 сантиметров, вес – 52 килограмма. Она разносторонний человек, а еще говорит на шести языках.

"Обожаю музыку: окончила музыкальную школу по классу домбра и фортепиано. Занималась любительским футболом, отлично разбираюсь в футболе, болею за алматинский "Кайрат". Люблю изучать языки, свободно говорю на казахском, русском, китайском, французском, английском языках. С лета изучаю испанский, потому что он государственный язык страны, куда я собираюсь лететь". Томирис Заир

В настоящее время Томирис – студентка второго курса экономического факультета по специальности "Маркетинг" Университета Туран. Также работает моделью.

Воинственная царица

Конкурсантка из Казахстана показала, в каком платье будет дефилировать на "Мисс Вселенная". Она предстанет перед жюри в образе воинственной казахской царицы Томирис.

"Я в шоке от этого наряда, потому что он настолько хорошо передает те ощущения, которые я хотела бы испытать именно там на сцене. Учитывая, что меня зовут Томирис, я считаю, что достойно представлю этот исторический образ казахской царицы. Дизайнеру удалось лучше воплотить то, чем я представляла. Ощущаю себя невероятно классно и дерзко". Томирис

Фото: Zakon.kz

Автором нарядов казахстанки выступил известный в Центральной Азии дизайнер Арзубек "VONAMA" Аманов. Он рассказал, как зародилась идея создания необычного казахского национального платья.

"Мисс Вселенная" – уникальная возможность проявить свой талант дизайнерам. Я специально создал такой головной убор, чтобы он не выглядел привычно, как саукеле или кимешек, а был более стилизованным. Сделал акцент на символике Казахстана – беркуте. Если присмотреться, он будто расправил крылья и намерен взлетать. Также мне была интересна личность казахской царицы Томирис, взял ее стиль и сделал его более современным. Примерно за месяц сшили это платье". Дизайнер Арзубек "VONAMA" Аманов

Чтобы сшить казахское национальное платье, дизайнер использовал натуральную кожу, шелк и национальные украшения под серебро.

Казахское богатство

Сам дизайнер Арзубек из Кыргызстана. Он намерен сопровождать Томирис на "Мисс Вселенная". Стало известно, что парень готовит образы для своей соотечественницы, которая также является участницей данного конкурса.

"То, что я могу создать более лучший образ для кыргызстанки, такого быть не может. Потому что обе девочки очень красивые, талантливые, у каждой своя изюминка. Наши культуры очень похожи, поэтому мне было легко собирать казахский наряд. Но в то же время для меня это стало новым направлением и уникальным открытием в своей деятельности, потому что ваша культура очень богата". Дизайнер из Кыргызстана

Фото: Zakon.kz

На вопрос, почему для казашки не сшили платье отечественные дизайнеры, дирекция национального конкурса красоты ответила скептически.

"Не обидятся ли наши дизайнеры? Я думаю, в этом случае должны обижаться мы. Никто не изъявил желания поддержать, хотя мы обращались к нескольким отечественным дизайнерам. Но при первом знакомстве с Арзубеком я понял, что это тот человек, который все прекрасно выполнит. Он глубоко изучил весь процесс. Мастер прочувствовал не только веяние конкурса, но и саму Томирис, потому что мы неоднократно встречались". Председатель оргкомитета конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы" Совут Сеитов

Также в гардеробе казахстанки будут два вечерних платья.

"Это все ручная работа. Очень тонкий процесс и кропотливый труд. К примеру, серебряное платье – оно очень тяжелое, потому что там полностью вышит хрусталь. А еще одно почти готово, оно в цвете казахстанского флага". Дизайнер

Фото: Zakon.kz

Упорно к цели

В этом году дирекция конкурса красоты "Мисс Вселенная" отменила дефиле в купальниках. Также в программу не вошло творческое выступление.

"В первом выходе мы будем кричать, из какой страны, это как приветствие и представление. Потом дефиле в национальном платье, далее – в вечерних нарядах. Девушки, которые попадают в топ, проходят по второму кругу. Топ-5 красавиц отвечают на вопросы жюри. Так и делают отбор. Я планирую взять с собой домбру, хоть и не будет творческого номера, хочется показать свое творчество участницам и познакомить их с нашей культурой". Алматинка

В дирекции национального конкурса красоты рассказали, что Казахстан давно мечтает попасть в рейтинг сильнейших, и Томирис амбициозно идет к этой цели.

"Конкурсу "Мисс Вселенная" в этом году исполнилось 72 года. И с момента независимости Казахстан принимает активное участие в этом проекте. За этот период через него прошли более 20 казахстанок. Высоких результатов мы пока не достигли, надеемся, что Томирис попадет хотя бы в топ-15, хотя мы ее видим в топ-5". Совет Сеитов

Фото: Zakon.kz

Также председатель оргкомитета конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы" Совет Сеитов акцентировал внимание на упорстве, трудолюбии и упрямом характере Томирис.

"Мы Томирис знаем с 2018 года, она участвовала в нашем проекте для подростков Мiss Teen, где стала первой вице-мисс. За это время она не сидела на месте. Мы следили за ее ростом, по городу видели рекламу с ее участием. Она всегда звонила и спрашивала: "Вы же сказали, что я могу без кастинга напрямую участвовать в финале "Мисс Алматы". А мы отвечали: "Подожди, тебе еще рано". И вот она дождалась своего золотого часа. Мне нелегко с ней работать по сравнению с другими конкурсантками, потому что она имеет собственное мнение и порой мне даже приходится к нему прислушиваться". Председатель оргкомитета конкурса красоты и таланта "Мисс Алматы"

Поддержка казахстанцев

Сама алматинка 2 ноября в 23:00 вылетит в Сальвадор. Борьба за главную корону будет нелегкой, на нее претендуют 86 представительниц разных стран. Томирис заявила, что полностью готова к конкурсу и попросила соотечественников поддержать ее.

"Я полностью психологически и физически готова. Настроена на победу. Уверена, у меня получится это. Надеюсь на поддержку наших граждан. Для меня небезразлично их мнение. Кому-то я нравлюсь, другие считают, что есть казахстанки достойнее меня. У каждого свое мнение, и если ко всем прислушиваться, то можно потерять свою изюминку. Но только общими усилиями дается победа". Томирис Заир

Фото: Zakon.kz

В настоящее время идет онлайн-голосование. Девушка, которая выигрывает его, автоматически попадает в топ-20. Поддержать Томирис Заир можно, скачав приложение по ссылке. В разделе "Delegates" найти Томирис Заир, Miss Universe Kazakhstan, и нажать на "Vote for Kazakhstan". Здесь прямая ссылка.

"Конечно, конкурсы, через которые я сейчас прохожу, не пройдут бесследно. И в дальнейшем хотелось бы сделать из этого хорошую выжимку, когда окончу университет, открыть свое дело. Пока идей нет, но есть огромное желание. Возможно, что-то будет на благотворительной основе, как помощь детям и людям с инвалидностью". Представительница Казахстана

Обладательница короны "Мисс Вселенная" на год заключает партнерство с дирекцией конкурса и живет в Нью-Йорке, США.