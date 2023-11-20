О чем написала после конкурса "Мисс Вселенная-2023" Томирис Заир

Наша красавица и участница "Мисс Вселенная-2023", которая к сожалению, не попала в финал Томирис Заир обратилась к казахстанкам с призывом не бояться своего потенциала, сообщает Zakon.kz

На своей странице в Instagram 20-летняя алматинка заявила, что каждая девушка безусловно заслуживает лучшего. Она также поблагодарила казахстанцев за поддержку на конкурсе.

"Казахстан, спасибо за поддержку! Я люблю тебя. Это был прекрасный опыт и огромная возможность представить свою любимую страну на таком масштабном проекте! Спасибо каждому из вас, за вашу веру, за ваши переживания, за вашу любовь! Я познакомилась с девушками с разных уголков мира и узнала чуть больше о культуре. Не бойтесь проявляться, не бойтесь мечтать о большем, не бойтесь своего потенциала! Мы достаточно сильны, чтобы получать то, о чем мы мечтаем, потому что каждая из нас безусловно заслуживает лучшего!", - написала Томирис.

Ее подписчики несомненно поддержали красавицу и было за что.

"В этот раз Казахстан представляла действительно не просто красивая, а редкая и интересной внешности девушка Томирис, как обычно выбрали мисс похожую наверное на 10 предыдущих мисс..."

"Вы достойно представляли нашу страну очень красивая"

"Не расстраивайся, ты была великолепна и обворожительна, все ещё впереди, самое главное участие, твоё дефиле было просто, ты шикарна во всем, ты для нас всегда будешь the best of the best"

Ранее сообщалось, что Томирис Заир – обладательница титулов Miss Almaty 2022 и Vice Miss Qazaqstan 2022. По национальности она казашка, принадлежит среднему жузу – величайшему историческому роду племени кыпшак. Ее рост – 179 сантиметров, вес – 52 килограмма. Она разносторонний человек, а еще говорит на шести языках.

В одном из выходов девушка показала прекрасный костюм степной воительницы, который оценили многие его увидевшие. Это платье для шоу национальных костюмов подготовил дизайнер из Кыргызстана Арзубек Аманов, который также прилетел на конкурс поддержать Томирис.

Отметим, что победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2023" 23-летняя стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос.







