Красивая инвестиция: Нацбанк продемонстрировал коллекционные монеты разных лет
Экспозицию назвали "Изучая монеты – открывай Казахстан", что справедливо, ведь деньгами можно не только расплачиваться, но и "считывать" по ним культурный код, проникаться национальным колоритом, отслеживать важные исторические вехи.
"30-летие – это не просто очередная круглая дата, а целая эпоха, это история нашей страны, независимого Казахстана. Хороший повод для гордости всех казахстанцев. В первую очередь эта экспозиция монет демонстрирует достижения специалистов Национального банка и Казахстанского монетного двора в области монетного производства. Наш подход к созданию монетной продукции позволил Казахстану войти в число лучших производителей монетной продукции в мире, это подтверждено многочисленными наградами. Среди номинаций следует выделить "За качество изготовления", "За дизайн", "Новаторство технологий". Все это является свидетельством международного признания. Надеемся, что данная экспозиция станет увлекательным путешествием по Казахстану сквозь потоки времени и событий, традиций и обычаев, уникальных архитектурных и культурных памятников", – рассказал заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин.
По словам главного дизайнера Нацбанка Алмата Басенова, достигнув высот, важно не забывать, как все начиналось 30 лет тому назад. Ведь еще "вчера" перед специалистами стояла трудная задача создания национальной валюты в кратчайшие сроки, а уже "сегодня" Казахстан вправе ею гордиться:
"Здесь мы представляем коллекцию монет, но она далеко не полная. Я думаю, это примерно четвертая часть всего, что мы сделали за 30 лет. Я думаю, зайдя в зал, вы поймете, прочувствуете эволюцию от начала, 1995 года, и первой коллекционной монеты, до последних дней. За эти 30 лет мы сделали гигантский шаг, награждены многими наградами, более 25 номинаций выигрывала наша валюта".
Фото: Zakon.kz
С этого выступления началось нумизматическое путешествие длиною почти в историю независимой республики.
Гостей встречают серебряные, с яркими вставками из тантала монеты, выпущенные как раз по случаю грядущего праздника. И мало кто знает, какая ценность таится внутри этих синих разноцветных фрагментов из металла, так плохо подходящего для чеканки.
Фото: Zakon.kz
"Это ноу-хау Казахстанского монетного двора. У нас есть патент, мы единственная страна, которая может выпускать монеты с танталом. Кстати, обычно он серебристый, но мы научились получать 18 различных оттенков. Это очень дорогой металл, он дороже серебра, применяется в космической промышленности. Тираж этой монеты составляет всего 300 штук", – пояснили в ходе презентации.
Танталовое ноу-хау стоило отечественному монетному двору необходимости изобретать особую технологическую цепочку, уж очень материал ершист. Но результат того стоил, посмотреть хотя бы на, пожалуй, самую имиджевую серию монет "Космос". Кому-то снится не рокот космодрома, а кого-то далекие просторы вдохновляют на создание столь необычных вещиц.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Кстати, самое время объяснить читателю разницу между коллекционными и инвестиционными монетами. Первые выпускаются ограниченным тиражом, вторые – нет, ведь несут по большей части финансовый, а не сувенирный смысл.
Вернее, несли...
Первые инвестиционные образчики – "Шелковый путь" – были выпущены в 1995 году. В 2009 году линейку решили расширить монеткой-символом страны "Снежный барс".
"А сейчас, скажем так, данный подход морально устарел. Мировые тренды инвестиционных монет сейчас двигаются в другую сторону, в сторону более подарочных вариантов. Именно поэтому мы провели ребрендинг инвестиционных монет и выпустили новую – "Небесный волк".
Почему волк? А потому что ранее, в 2018 году, свет увидела серия "коллекционок" "Культовые животные – тотемы кочевников", первопроходцем в ней был как раз этот зверь. И очень уж наш қасқыр глянулся коллекционерам, в том числе иностранным, а тираж – всего 200 штук. Тогда решено было дать людям желаемое без ограничений.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"В итоге мы применили дизайн "Небесного волка" в инвестиционных монетах. У инвестиционных монет тиража нет, то есть этот дизайн теперь доступен населению и всему миру именно в таком исполнении".Нацбанк
Более того, в филиалах Нацбанка инвестиционные монеты продаются в капсулах, это мировая практика, дабы дополнительная упаковка не увеличивала стоимость. Ведь при обратном выкупе учитывается не шик коробочки, а ценность металла и курс доллара. Но, опять же, в силу тренда на "инвестицию в подарок" финрегулятор подумал и заявил: шкатулкам – быть. Стандартные капсулы при этом тоже не положат на полку.
Говоря о богатстве выбора. В 2017 году был выпущен вариант для желающих "держать нажитое ближе к телу" – инкрустированный бирюзой тумар из чистого серебра. Этот медальон открывается и, несмотря на приятную тяжесть, отлично сгодится для носки на шее. Жаль только, что сейчас аксессуар реально купить разве что с рук.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
А вот "Древо жизни" пока доступно для приобретения. Этой монете Нацбанк впервые присвоил номинал 777 тенге. Но поторопитесь! Тираж – символичные 7777 штук.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Круглые и квадратные, золотые и серебряные, миниатюрные и весом в кило, каких только платежных средств не увидели на стендах посетители экспозиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Но, наверное, особенно мила сердцу казахстанцев монета с изображением ушедшего музыканта Батырхана Шукенова. Именно ее под занавес мероприятия торжественно вручили команде REPAS, нарисовавшей граффити "Стена Батыра", изображение которой и легло в основу сувенира.