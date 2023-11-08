Красивая инвестиция: Нацбанк продемонстрировал коллекционные монеты разных лет

8 ноября в Государственном музее искусств имени Кастеева в Алматы прошла выставка, приуроченная к 30-летию тенге. Zakon.kz делится интересными фото и фактами о нацвалюте, которых вы, возможно, не знали.

Экспозицию назвали "Изучая монеты – открывай Казахстан", что справедливо, ведь деньгами можно не только расплачиваться, но и "считывать" по ним культурный код, проникаться национальным колоритом, отслеживать важные исторические вехи.

"30-летие – это не просто очередная круглая дата, а целая эпоха, это история нашей страны, независимого Казахстана. Хороший повод для гордости всех казахстанцев. В первую очередь эта экспозиция монет демонстрирует достижения специалистов Национального банка и Казахстанского монетного двора в области монетного производства. Наш подход к созданию монетной продукции позволил Казахстану войти в число лучших производителей монетной продукции в мире, это подтверждено многочисленными наградами. Среди номинаций следует выделить "За качество изготовления", "За дизайн", "Новаторство технологий". Все это является свидетельством международного признания. Надеемся, что данная экспозиция станет увлекательным путешествием по Казахстану сквозь потоки времени и событий, традиций и обычаев, уникальных архитектурных и культурных памятников", – рассказал заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин.

По словам главного дизайнера Нацбанка Алмата Басенова, достигнув высот, важно не забывать, как все начиналось 30 лет тому назад. Ведь еще "вчера" перед специалистами стояла трудная задача создания национальной валюты в кратчайшие сроки, а уже "сегодня" Казахстан вправе ею гордиться:

"Здесь мы представляем коллекцию монет, но она далеко не полная. Я думаю, это примерно четвертая часть всего, что мы сделали за 30 лет. Я думаю, зайдя в зал, вы поймете, прочувствуете эволюцию от начала, 1995 года, и первой коллекционной монеты, до последних дней. За эти 30 лет мы сделали гигантский шаг, награждены многими наградами, более 25 номинаций выигрывала наша валюта".

Фото: Zakon.kz

С этого выступления началось нумизматическое путешествие длиною почти в историю независимой республики.

Гостей встречают серебряные, с яркими вставками из тантала монеты, выпущенные как раз по случаю грядущего праздника. И мало кто знает, какая ценность таится внутри этих синих разноцветных фрагментов из металла, так плохо подходящего для чеканки.

Фото: Zakon.kz

"Это ноу-хау Казахстанского монетного двора. У нас есть патент, мы единственная страна, которая может выпускать монеты с танталом. Кстати, обычно он серебристый, но мы научились получать 18 различных оттенков. Это очень дорогой металл, он дороже серебра, применяется в космической промышленности. Тираж этой монеты составляет всего 300 штук", – пояснили в ходе презентации. Танталовое ноу-хау стоило отечественному монетному двору необходимости изобретать особую технологическую цепочку, уж очень материал ершист. Но результат того стоил, посмотреть хотя бы на, пожалуй, самую имиджевую серию монет "Космос". Кому-то снится не рокот космодрома, а кого-то далекие просторы вдохновляют на создание столь необычных вещиц. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz

Кстати, самое время объяснить читателю разницу между коллекционными и инвестиционными монетами. Первые выпускаются ограниченным тиражом, вторые – нет, ведь несут по большей части финансовый, а не сувенирный смысл.