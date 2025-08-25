Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Конституции
Фото: пресс-служба Национального банка РК
С 27 августа в Казахстане стартуют продажи коллекционных серебряных монет, посвященных 30-летию Конституции, сообщает Zakon.kz.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе, передает пресс-служба Нацбанка.
Фото: пресс-служба Национального банка РК
"Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof", – говорится в сообщении.
Номинал коллекционных монет – одна тысяча тенге, а тираж составляет одну тысячу штук.
