Общество

Нацбанк выпустил коллекционные монеты к 30-летию Конституции

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 18:15 Фото: пресс-служба Национального банка РК
С 27 августа в Казахстане стартуют продажи коллекционных серебряных монет, посвященных 30-летию Конституции, сообщает Zakon.kz.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе, передает пресс-служба Нацбанка.

Фото: пресс-служба Национального банка РК

"Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof", – говорится в сообщении.

Номинал коллекционных монет – одна тысяча тенге, а тираж составляет одну тысячу штук.

20 августа в Нацбанке предупредили казахстанцев о мошеннических схемах с использованием онлайн-сервисов и приложений.

Фото Алия Абди
Алия Абди
