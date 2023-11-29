"Алиса в Стране чудес": параллельная реальность от алматинского театра имени Наталии Сац

Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац представил третью премьеру сезона – спектакль по мотивам сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес", которая погружает в атмосферу детства и диковинного сна.

"Алиса в Стране чудес" – это мировой культурный феномен, давший название психическому расстройству, при котором предметы кажутся гораздо дальше или ближе, чем они есть, и подаривший массу понятных на всех языках мира идиом типа "улыбка Чеширского Кота", "Безумный Шляпник", "следуй за Белым Кроликом".

Это произведение породило массу реминисценций в литературе и кинематографе и продолжает быть неистощимым источником вдохновения для всех людей искусства и не только благодаря своей парадоксальности и глубине.

Сказка математика, поэта и прозаика, взявшего псевдоним Льюис Кэрролл, впервые вышла в свет в 1865 году и за прошедшее с тех пор время стала основой для больше четырех десятков экранизаций, множества мюзиклов, балетов, компьютерных игр и театральных постановок.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

Театр юного зрителя им. Н. Сац, который позиционирует себя как театр для всей семьи, тоже не остался в стороне и представил свою версию по мотивам знаменитых путешествий Алисы. Длительность спектакля 1 час 40 минут, есть антракт.

Возрастной ценз – 6+ с рекомендацией детям от восьми лет, но взрослым смотреть его будет не менее, а может быть, и более интересно, чем детям – в этой постановке можно разглядеть массу смыслов в зависимости от угла зрения и почувствовать, "насколько глубока кроличья нора".

Только нужно быть готовым, что основная зрительская аудитория из-за переполняющих ее эмоций временами будет устраивать гвалт похлеще, чем на птичьем базаре. То, как актерам удается держать образ и помнить текст в такой обстановке, вызывает отдельное восхищение.

Фото: пресс-служба Театра им. Н. Сац

Постановщиком сказки стал главный режиссер театра, кавалер ордена «Құрмет» Владимир Крылов (его же работы – один из лучших спектаклей, шедших когда-то на Камерной сцене этого театра "Справочник Сингапура", "Сюда бы пару мужиков", "Кентервильское привидение", "Восемь любящих женщин"), который смог создать в спектакле соответствующее книге настроение – особого восприятия реальности.

В описании спектакля говорится, что это квази-сказка, то есть ложная сказка – и это правда, в ней много намеков. А еще на правильное восприятие настроит то, как описываются приключения в самой книге – сон. Яркий, абсурдный, наивный, но с множеством философских вопросов.

Чего только стоит Кролик, который постоянно спешит и выдает сентенции о времени. В книге и в спектакле встречаются эпизоды с игрой словами. Есть более десятка переводов "Алисы", и понятно, что создателям спектакля пришлось провести большую работу еще на этапе отбора исходника, остановившись на варианте перевода Юрия Лифшица.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

В отличие от оригинала зритель обнаруживает не несколько дверей, а пять Алис с разными характерами (в их ролях Лия Жуковская, Анель Наркенова, Аружан Ахметова, Жанель Сыздыкова, Александра Качанова). Атмосфера параллельной реальности создается за счет игры цветом и светом при помощи освещения, декораций и костюмов, постоянного движения на сцене и весьма соответствующей духу музыки (композитор Илья Блинков) – несколько композиций можно назвать потенциальными хитами, особенно заключительную.

Не только замечательную игру, но и вокал продемонстрировала Камилла Бильданова в роли Мыши. При том, что все участники сцен отыгрывали свои образы по полной программе, особенно впечатлили Кролик (Фархат Тохтиев), Чеширский Кот (Александр Шитов), Королева (Кристина Золочевская), Король (Артем Иватов) и Квази (черепах) (заслуженный деятель Казахстана Евгений Дубовик).

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

В спектакле несколько интерактивных сцен – и маленькие зрители включаются в них с восторгом до визга. Большое впечатление на них производит и то, когда на сцену выходят их сверстники – воспитанники бесплатной детской театральной студии Sats ComUnity, которая работает при театре.

Фото: пресс-служба театра им. Н. Сац

Стоит отметить, что в спектакле, как и в самой сказке, есть сцены насилия. Однако то, как воспринимают их дети, подтверждает высказывание математика, исследователя и комментатора "Алисы" Мартина Гарднера, который заявлял, что нормального ребенка эти сцены забавляют и подобные книги нельзя давать в руки только взрослым, проходившим курс психоанализа.

