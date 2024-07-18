Какие астрономические события произойдут и где их наблюдать в Казахстане летом 2024 года

Астрономы назвали ближайшие космические явления, которые можно наблюдать в 2024 году с территории нашей страны. Некоторые события будут видны из определенных локаций. Zakon.kz поговорил с экспертом, изучающим небесные тела, и узнал даты, когда следует всматриваться в ночное небо.

Любителей звездного неба в 2024 году ожидает целый ряд астрономических событий, понаблюдать за красотой которых можно на протяжении нескольких дней подряд. Среди них – метеорные потоки, или звездопады, как их называют в народе: Пик Переид, Июльские Гамма-Дракониды, Каппа-Цигниды, а также яркая комета вблизи Земли.

Видны ли астрономические события с территории Казахстана

Как отметила астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, не все астрономические события можно увидеть с территории Казахстана.

"К ним относятся солнечные и лунные затмения, которые в текущем году (всего пять затмений) не наблюдаются над территорией Казахстана. А также не видны некоторые метеорные потоки. Не всегда благоприятная видимость для летящих комет, полярных сияний и серебристых облаков". Казахстанский астроном Светлана Мошкина

Так какую часть впечатляющих астрономических событий видно с нашей территории и почему небесная канцелярия не всегда нас балует "звездными шоу"?

По словам ученого, Казахстан находится в северном полушарии, и расположение страны накладывает определенный отпечаток на наблюдения астрономических явлений.

"Мы не можем наблюдать события, которые происходят на небе в южном полушарии", – объяснила астроном.

Можно ли наблюдать за небом в Казахстане

От чего зависит возможность созерцать прекрасное? По словам специалиста, к примеру, на видимость метеоров влияет не расположение нашего региона, а удаленность от крупных, сильно освещенных населенных пунктов.

"Если метеорный поток виден в северном полушарии, то он будет виден из любой точки Казахстана. Наблюдения за небом ведутся в мало освещенных или совсем не освещенных районах. Только так можно увидеть и оценить красоту небосвода". Астроном Светлана Мошкина

Какие есть площадки для наблюдения за астрономическими событиями

Ведущей научной организацией по фундаментальным исследованиям в области астрономии и астрофизики в Казахстане является Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова (АФИФ), который находится в Алматы.

Астрономические наблюдения в Казахстане проводятся на трех наблюдательных базах, расположенных в горах вокруг Алматы, – это обсерватория на Каменском плато, Тянь-Шанская высокогорная обсерватория, обсерватория Ассы-Тургень. Сам институт находится на Каменском плато, где не только работают ученые и специалисты, но и расположена научная и образовательная база.

"Самая популярная обсерватория находится на Каменском плато. Именно здесь проводят научно-популярные лекции по астрономии. Для наблюдений космических событий лучшее место – Ассы-Тургенская обсерватория. Каждая база наблюдений имеет свое значение для изучения и анализа природных явлений", – рассказала Светлана Мошкина.

Она отметила, что в стране есть еще и любительские, непрофессиональные обсерватории.

Фото: pexels

Основные астрономические события 2024 года

Какие астрономические события нам ждать этим летом и откуда их будет лучше наблюдать?

Спикер поделилась данными о ближайших и главных астрономических событиях, которые жители Казахстана смогут увидеть в 2024 году.

"В июле и августе можно наблюдать несколько метеорных потоков: июльские Пегасиды были видны в период с 4 по 14 июля, пик активности приходился на 10 июля. Теперь сможем наблюдать июльские гамма-Дракониды – период наблюдения с 25 по 31 июля, а пик активности приходится на 28 июля", – поделилась казахстанский астроном.

Персеиды. Фото: wikimedia

Казахстанский астроном добавила, что звездопад Персеиды можно будет наблюдать в период с 17 июля по 24 августа 2024 года, пик активности выпадет на 12-14 августа. "Падающие звезды" Каппа-Цигниды порадуют Землян в период с 3 по 28 августа



Комета вблизи Земли. Фото: wikimedia/NASA

Специалист отметила, что из всех летних метеорных потоков самым стабильным считаются Персеиды, поэтому именно он будет наиболее эффектным на небе. Все остальные малоактивные и нестабильные.



Какую планету видно рядом с Луной в июле 2024 года?

соединение Луны и Венеры в 2007 году. Фото наблюдателя АФИФ Виктора Тейфеля.

Глядя на Луну, вы наверняка замечали яркие точки рядом с ней. Это вполне могут быть планеты, такие как Юпитер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун или Марс.



В этом году Луна пройдет рядом со многими планетами, добавила специалист.

24 июля – рядом с Сатурном;

– рядом с Сатурном; 25 июля – вблизи планеты Нептун;

– вблизи планеты Нептун; 29 июля – рядом с планетой Уран;

– рядом с планетой Уран; 30 июля – рядом с Юпитером;

– рядом с Юпитером; 5 августа – на рассвете рядом с Луной будет находиться Венера;

– на рассвете рядом с Луной будет находиться Венера; 21 августа – Луна пройдет рядом с Сатурном в ночь с 20 на 21 августа. Покрытие будут наблюдать в Европе, у нас будет сближение и оно произойдет на рассвете;

– Луна пройдет рядом с Сатурном в ночь с 20 на 21 августа. Покрытие будут наблюдать в Европе, у нас будет сближение и оно произойдет на рассвете; 25 августа – рядом с Луной будет находиться Уран;

– рядом с Луной будет находиться Уран; 27 августа – Юпитер будет проходить рядом с Луной;

– Юпитер будет проходить рядом с Луной; 28 августа – сближение Марса и Луны;

– сближение Марса и Луны; 8 сентября – противостояние Сатурна, начинается период вечерней видимости планеты;

– противостояние Сатурна, начинается период вечерней видимости планеты; с 27 сентября в течение 2-3 недель на небе будет наблюдаться достаточно яркая комета С/2023 А3 (Цзыцзиньшань-ATLAS);

в течение 2-3 недель на небе будет наблюдаться достаточно яркая комета С/2023 А3 (Цзыцзиньшань-ATLAS); с ноября доступны для наблюдения Юпитер, Венера и Марс.

соединение Луны и Венеры 18 июня 2007 года. Фото Виктора Тейфеля, обсерватория АФИФ

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань – ATLAS), которая порадует нас своим хвостом в этом году, обладает ретроградной орбитой. Это значит, что она движется вокруг Солнца в направлении, противоположном движению планет. Точку перигелия она пройдет 27 сентября на минимальном расстоянии – 58.6 млн км от Солнца. Поэтому ее в этот день можно будет увидеть на ночном небе при соответствующих условиях освещения.



Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), снятая 26 апреля 2024 г. Фото: wikipedia

1 февраля 2023 года к Земле максимально приблизилась комета C/2022 E3 (ZTF). Ее можно было наблюдать невооруженным глазом в предрассветные часы в небе над Северным полушарием.

