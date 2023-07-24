Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 25-27 июля

Фото: pexels

Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. По данным РГП "Казгидромет", в столице ожидается дождь, в Шымкенте и южной столице – погода без осадков и жара до +42, сообщает Zakon.kz.

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