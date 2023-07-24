Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 25-27 июля
Фото: pexels
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня. По данным РГП "Казгидромет", в столице ожидается дождь, в Шымкенте и южной столице – погода без осадков и жара до +42, сообщает Zakon.kz.
В Астане:
- 25 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С;
- 26 июля – переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +28+30°С;
- 27 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
В Алматы:
- 25 июля – малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С;
- 26 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +36+38°С;
- 27 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +36+38°С.
В Шымкенте:
- 25 июля ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +40+42°С;
- 26 июля – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +40+42°С;
- 27 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем сильная жара +37+39°С.
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