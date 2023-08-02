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Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 3-5 августа

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 3-5 августа Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, сообщает Zakon.kz.

В Астане:

  • 3 августа прогнозируется переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный 7-12, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +30+32°С;
  • 4 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С;
  • 5 августа – переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С.

В Алматы:

  • 3 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +35+37°С;
  • 4 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +35+37°С;
  • 5 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +36+38°С.

В Шымкенте:

  • 3 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +37+39°С;
  • 4-5 августа – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +37+39°С.

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